Infecté à la COVID, Mario Pelchat reporte des spectacles

Mario Pelchat a contracté la COVID-19 et doit en conséquence reporter des représentations de sa tournée «Comme au premier rendez-vous».

Ainsi, le concert prévu au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup ce jeudi 7 avril est reprogrammé le samedi 26 novembre prochain.

Pour les spectacles des 8, 9 et 10 avril au Théâtre Capitale de Québec, ils auront finalement lieu les 11 et 12 octobre prochain pour les deux premiers et le dimanche 29 janvier 2023 pour le troisième.

Les détenteurs de billets doivent les conserver puisqu’ils seront honorés pour la date de report. Les clients qui préfèrent obtenir un remboursement doivent s’adresser à leur point d’achat.

Les spectacles prévus au Théâtre St-Denis de Montréal les 15 et 16 avril sont maintenus à l’horaire.