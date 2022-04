Ismaël Koné reste bien humble

​À 19 ans, Ismaël Koné est en train de devenir une vedette du CF Montréal et pourtant, presque personne ne savait qui il était il y a à peine trois mois.

Ce jeune homme formé au Club de soccer Saint-Laurent fait une très bonne impression depuis le début de l’année, avec un but en Ligue des champions et un autre en MLS, en plus de deux passes décisives.

Mais pas de danger que ça lui monte à la tête ; il la joue plutôt cool et détaché.

« Je ne suis pas quelqu’un qui regarde beaucoup les médias. Je l’entends, mais je ne vais pas voir de moi-même, confie Koné. Je suis sur la même longueur d’onde avec mon agent et il me dit souvent de rester humble. »

« Je ne regarde pas beaucoup ce qui se passe autour de moi, je suis vraiment concentré sur ce qui se passe sur le terrain, ajoute-t-il. Si ce n’est pas le cas, je pense qu’on n’entendra plus parler de moi. Qu’on sache je suis qui, ce n’est pas pour ça que je joue au foot. »

Ça déboule

À travers tout ça, il a aussi été appelé une première fois à l’équipe nationale du Canada pour les trois derniers matchs de qualification de la Coupe du monde, participant à deux d’entre eux.

On peut donc dire que les choses déboulent drôlement vite pour le jeune, qui s’est officiellement joint à l’équipe au cours de l’été 2021, même s’il était dans son entourage depuis le mois de janvier précédent.

« C’est ça le foot, lance-t-il avec un sourire enthousiaste. L’année passée, tout ce que je voulais c’était jouer et là je joue, je marque, je me prouve et le coach me fait confiance. »

« Maintenant je me fais appeler par le Canada et c’est que du plaisir, j’étais comme un gamin qui reçoit un cadeau à Noël. »