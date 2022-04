Johnston ne l’a pas eu facile

Alistair Johnston s’est joint au CF Montréal à la fin du mois de décembre, mais on dirait qu’il commence à peine à trouver sa place dans l’équipe.

• À lire aussi: Ismaël Koné reste bien humble

• À lire aussi: Gonzalo Higuain bientôt à la retraite?

On peut le comprendre, puisque le défenseur originaire de la Colombie-Britannique a partagé son temps entre son club et l’équipe nationale du Canada.

« Ce n’est pas facile de s’adapter et de créer une chimie avec ces absences. C’est surtout celle en janvier qui a été compliquée. Rater deux semaines dans une présaison de cinq semaines quand tout le monde doit s’adapter, ce n’est pas évident. »

Heureusement pour lui, il retrouve des éléments similaires dans les deux équipes.

« Ce qui est bien, c’est qu’on joue le même type de soccer avec le Canada et avec le CF Montréal. J’ai aussi eu la chance de trouver mon rythme en jouant beaucoup de matchs. »

Et l’Europe ?

Les bonnes prestations de Johnston et de son coéquipier du CF Montréal Kamal Miller avec l’équipe nationale ont poussé le sélectionneur John Herdman à dire qu’il était important que les deux jeunes défenseurs jouent en Europe le plus rapidement possible. Ces commentaires ne sont pas passés inaperçus, et on se doute que l’état-major du CF Montréal n’a pas été ravi.

« Je comprends les commentaires de John qui voit que Kamal est capable de gérer Jonathan David, alors il se demande pourquoi il ne joue pas à un niveau plus élevé, a avancé Johnston. Quand on a une équipe à la Coupe du monde, il faut que des joueurs jouent dans les meilleures ligues. »

Haut niveau

On sent que Johnston marchait sur des œufs en abordant la question. Il ne veut pas froisser son nouveau club, mais il veut aussi suivre la ligne de parti de l’équipe nationale.

« En tant que sélectionneur, John veut que ses joueurs jouent au plus haut niveau possible. Quand on voit un gars comme Jonathan David, on sent qu’on est à notre place à côté de lui. »

Johnston a préféré mettre de l’avant la progression de la MLS, qui fournit plusieurs joueurs aux équipes nationales du Canada et des États-Unis.

« Je crois que les gens ne réalisent pas la qualité de la MLS. Personnellement, l’important est d’accumuler beaucoup de bonnes minutes dans un bon environnement. »

Changement de cap

Puisqu’il est question de l’équipe nationale, Johnston a été à même de constater le changement de cap important qu’elle a vécu en moins de deux ans.

« Depuis que j’ai joint le programme, au début de 2021, j’ai vécu des matchs avec peu de partisans et on avait l’impression de jouer des matchs présaison. C’est le jour et la nuit avec ce qui se passe maintenant. Je me fais reconnaître, on voit des gens partout qui portent les couleurs de l’équipe nationale. Les partisans ne sont plus dans la garde-robe. »