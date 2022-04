Klara Martel-Laroche sera en tête d’affiche dans La mélodie du bonheur

Gregory Charles a trouvé sa Maria. Après avoir auditionné près de 300 interprètes pour le rôle principal de sa nouvelle mouture de La mélodie du bonheur, le metteur en scène est tombé sous le charme de Klara Martel-Laroche, a appris Le Journal. « C’est une star en devenir », dit Gregory sans hésitation.

Gregory Charles

Klara Martel-Laroche a bien failli passer à côté de son projet de rêve. La jeune femme de 25 ans, qui termine ces jours-ci sa maîtrise au Conservatoire de musique de Montréal, n’a su qu’à la dernière minute qu’il y avait des auditions pour une nouvelle version de La mélodie du bonheur.

« Je ne sais pas pourquoi je n’étais pas au courant de ce spectacle ! dit-elle en riant. Mais dès que je l’ai su, je me suis dit qu’il fallait que je le fasse. »

Une semaine plus tard, elle passait une audition « de 45 à 50 minutes » en compagnie de Gregory Charles lui-même. « C’était dans son studio, à Radio-Canada, raconte-t-elle. Il était vraiment chaleureux et joyeux quand je suis arrivée. Il s’est installé au piano et on a passé toutes les pièces que Maria pouvait chanter. Après ça, on a jasé du personnage. C’est dans mon top des auditions que j’ai vécues dans ma vie. »

Charme et magie

Même s’il a rencontré d’excellentes candidates dans les semaines qu’ont duré les auditions, Gregory Charles a senti quelque chose de particulier en Klara Martel-Laroche. « Elle est clairement le meilleur choix pour ce musical-là, dit-il. Elle a une voix fantastique et un charisme. Il y a une espèce de magie à propos de Klara. »

Originaire de Pont-Rouge, dans la région de Québec, Klara Martel-Laroche a participé à plusieurs spectacles d’opéra dans le passé, dont Cendrillon et Les leçons de Maria Callas, mais aussi quelques comédies musicales, dont West Side Story et Sister Act.

Gregory Charles est convaincu que la jeune Klara saura s’approprier le rôle de Maria, même si Julie Andrews en a fait une interprétation mémorable au cinéma en 1965. « Je fais la prédiction qu’après avoir vu le spectacle, les gens retourneront chez eux en se disant que c’est aussi elle, Maria », dit-il.

Sa propre couleur

« Je pense que ma propre couleur va arriver, parce que je ne suis pas Julie Andrews, malheureusement, indique Klara en souriant. J’ai un traitement artistique qui est personnel à moi. Mais après, c’est sûr que Julie Andrews a établi des standards qu’on ne peut pas ignorer. »

Jusqu’à quel point Klara est-elle consciente que ce rôle de Maria pourrait changer sa carrière ? « J’essaie de ne pas penser à ça, répond-elle. Je veux que les gens viennent vivre un bon moment. Je veux le vivre pour l’art. »

La nouvelle adaptation de La mélodie du bonheur sera présentée au Théâtre St-Denis à partir du 3 décembre. Les billets seront en vente dès 10 h aujourd’hui sur melodiedubonheur.com. Le spectacle sera aussi joué à la Salle Albert-Rousseau de Québec à l’été 2023.