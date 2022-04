[EN DIRECT] Maroon 5, Charlotte Cardin et Luis Fonsi au FEQ: découvrez la programmation complète

Maroon 5, Luke Combs, Halsey, Alanis Morissette, Luis Fonsi, Rage Against The Machine, Charlotte Cardin, Jack Johnson, Marshmello, Half Moon Run, Loud et Suicide Boys seront les têtes d’affiche des grandes retrouvailles du Festival d’été avec les plaines d’Abraham, après deux ans de pandémie.

• À lire aussi: Alanis Morissette confirmée au Festival d’été de Québec

Nouveauté cette année, le festival durera douze jours et débutera le mercredi 6 juillet, par un concert de Charlotte Cardin, pour se conclure le 17 juillet.

Consultez la programmation complète ici.

Plus de détails à venir...

Plaines d’Abraham (Scène Bell)

Charlotte Cardin (6 juillet)

Premières parties : Jessia, Lennon Stella

Jack Johnson (7 juilllet)

Premières parties : Geoffroy, Tash Sultana

Luke Combs (8 juilllet)

Premières parties : Talk, Matt Lang

Maroon 5 (9 juilllet)

Premières parties : Dizzy, Alicia Moffet, Gayle

$uicideBoy$ (10 juilllet)

Premières parties : Night Lovell, Denzel Curry, 2 Chainz

Halsey (11 juilllet)

Premières parties : Cannons, Remi Wolf

Loud (12 juilllet)

Premières parties : 20some, Rymz, Roméo Elvis

Marshmello (13 juilllet)

Premières parties : Millimetrik, Oliver Heldens, Alison Wonderland

Luis Fonsi (14 juilllet)

Première partie : Alex Sensation

Alanis Morissette (15 juilllet)

Premières parties : The Beaches, Garbage

Rage Against The Machine (16 juilllet)

Premières parties : Grandson, Alexisonfire

Half Moon Run (17 juilllet)