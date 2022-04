Le Rocket demeure au cœur de la lutte

Grâce notamment à Rafaël Harvey-Pinard, le Rocket a profité de son retour à la maison pour mettre un terme à une séquence de deux défaites en venant à bout des Americans de Rochester au compte de 6 à 2, mercredi à Laval.

C’est un but de Harvey-Pinard qui a fait la différence en début de troisième période. Le Québécois a totalisé quatre points au cours de la soirée.

Il s’agit d’une victoire cruciale pour le club-école du Canadien de Montréal puisqu’il s’est approché à trois points des Americans dans la section Nord. Cinquième au chapitre des points alors que les quatre premières équipes seront des séries éliminatoires, la troupe de Jean-François Houle est toutefois deuxième dans la colonne des points par match, qui sera décisive au terme de la campagne.

Primeau se reprend

Le gardien Cayden Primeau s’est bien ressaisi après avoir accordé six buts à son dernier départ. Cette fois, il n’a cédé que deux fois sur 31 lancers, devant Sean Malone et Michael Mersch. À l’autre bout de la patinoire, Aaron Dell a connu une soirée plus compliquée en allouant cinq buts sur 35 tirs.

Joël Teasdale (deux fois), Cédric Paquette, Jean-Sébastien Dea et Jean-Christophe Beaudin ont également fait bouger les cordages dans la victoire.

Les deux équipes se retrouveront à la Place Bell vendredi. Le Rocket accueillera les Comets d’Utica, meneurs au classement de la section Nord, le lendemain.