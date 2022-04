Où s’en va-t-on bordel?

Nous émergeons de presque deux semaines de fous à Ottawa alors que le maire s’est enfin décidé à décréter l’état d’urgence et que le service de police commence à sévir contre les camionneurs qui occupaient la ville en leur coupant les vivres et en leur donnant des contraventions.

Je n’en reviens pas qu’une poignée de prétendus camionneurs non vaccinés aient privé toute une ville, la capitale du pays en plus, d’une liberté (qu’ils prononcent d’ailleurs libârté), qu’ils revendiquent justement pour eux-mêmes.

J’en ai entendu un crier à la télé « On est tannés que le gouvernement nous traite comme une minorité ! » Ce pauvre crétin ne se rend même pas compte que les camionneurs sont eux-mêmes une minorité si on les compare à d’autres corps de métier ou d’autres groupes de travailleurs.

Cela pendant qu’un autre criait « On est icitte pour que Trudeau et les autres dans son genre abolissent toutes les mesures sanitaires sa...ment ! » Ben oui chose ! Nos gouvernements vont se mettre à encourager celles et ceux qui propagent le virus à contaminer le plus de monde possible, en particulier les plus vulnérables et les plus âgés. Envoèye, allons-y et bon débarras !

Une personne qui conduit dangereusement son auto met en péril la vie des autres. Ben une personne non vaccinée met aussi en péril la vie des autres. Me semble que c’est clair. Il ne faut plus que nos gouvernements permettent à ces gens de tout faire au nom de leur prétendu droit à la liberté qui l’emporterait sur tout, même sur un gouvernement démocratiquement élu.

À mes yeux à moi, la liberté que quiconque prend de mettre en péril la vie des autres, ça s’appelle commettre un crime. Et cela doit être puni comme n’importe quel autre crime. Sinon, on s’en va directement vers l’anarchie civile si on laisse la loi du plus fort prévaloir sur la justice, sur le respect des autres, de leurs droits et de leur liberté.

Un gars bin tanné de tout ça

Je vous avoue m’être sentie moi-même dépassée par les évènements. Je n’ai pas compris l’absence de réaction des autorités en place dans la capitale fédérale. Comment ont-elles pu laisser ces manifestants agir sans aucun encadrement et prendre ainsi en otage la population ? Ça dépasse l’entendement. Sans vouloir user de chauvinisme, et comme le droit de manifester existe, il me semble que la ville de Québec a mieux fait pour ce qui s’est déroulée dans ses murs.