Pressions politiques pour une ouverture hâtive de la pêche au crabe du Golfe

Québec presse Ottawa d’autoriser au plus tôt l’ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent, à laquelle participent les crabiers madelinots, gaspésiens et néo-brunswickois.

Dans une lettre adressée le 28 mars à son homologue fédérale Joyce Murray, et dont l’Agence QMI a obtenu copie, le ministre québécois responsable des pêcheries, André Lamontagne, souligne que l’ouverture hâtive de la pêche au crabe des neiges du Golfe est, jusqu’à présent, «la mesure d’adaptation la plus efficace qui permet de concilier la protection des baleines noires [menacées d’extinction] et les activités de pêche».

On se rappellera que le marché américain risque de se refermer sur les exportations canadiennes de poissons et fruits de mer, si le Canada ne réussit pas à mettre en place des mesures de gestion viables pour protéger les baleines.

M. Lamontagne demande aussi à Mme Murray de tout mettre en œuvre pour s’assurer que tous les ports de pêche soient rapidement déglacés, et «d’autoriser le début de la pêche dans les ports dès qu’ils deviennent libres de glace».

Jusqu’à présent, les glaces, plus fortes cette année dans le Golfe que l’an dernier, retardent l’ouverture de la saison. L’an dernier, elle avait débuté dès le 3 avril.

«À l’heure actuelle, il ne reste presque plus rien dans le Golfe, à part une petite passe de glace pas trop large, le long du Cap Breton, commente Denis Éloquin, capitaine du «Jean Mathieu» de Grande-Entrée, aux Îles de la Madeleine. Il reste aussi de la glace dans la Baie des Chaleurs le long de la côte du Nouveau-Brunswick entre Shippagan, Lamecque et Caraquet, mais ça devrait être dégagé sous peu.»

Toutefois, Joël Gionest, capitaine du «Carlo G» de Caraquet et président de l’Association des crabiers acadiens (ACA), regroupant le plus grand nombre de crabiers traditionnels du Golfe, fait valoir que les conditions de pêche ne sont toujours pas sécuritaires dans la Baie des Chaleurs, en raison de la présence de glace.

«Il faut que la pêche soit sécuritaire pour tout le monde, incluant la Baie des Chaleurs. Et je pense que tant et si longtemps qu’il va y avoir une lisière de glace collée contre la péninsule acadienne, que la sécurité ne sera pas là.»

En vertu d’un protocole d’ouverture de la saison adopté par Pêches et Océans Canada en 2020, la pêche pourrait ouvrir même si des quais ne sont pas entièrement déglacés, pourvu que le sud du golfe du Saint-Laurent, incluant la Baie des Chaleurs, soit libre de glace et que la pêche puisse avoir lieu de façon sécuritaire.

Les pêcheurs auront l’occasion de discuter de la situation vendredi avant-midi, dans le cadre d’un appel-conférence avec le ministère.

Ailleurs, dans l’estuaire du Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, soit plus à l’ouest, la saison 2022 de pêche au crabe bat déjà son plein depuis plusieurs jours.