Tiger Woods attire les regards

Le golfeur Tiger Woods a bien exprimé son intention de défier le parcours d’Augusta dans le cadre du Tournoi des Maîtres qui s’amorcera jeudi et il a poursuivi sa préparation sur les allées à la veille de l’événement, ce qui est loin d’être passé inaperçu.

Ainsi, le circuit de la PGA a diffusé sur son compte Twitter mercredi une photo du Tigre en train d’effectuer son coup de départ sur le tertre du 18e trou. Et ils étaient nombreux à assister à la scène : plusieurs dizaines de personnes se sont massées à proximité et plus loin vers le fanion afin de voir à l’œuvre l’ancien numéro 1 mondial.

Tiger Woods gallery on 18 ... for a practice round. pic.twitter.com/EHWp7VXwO3 — PGA TOUR (@PGATOUR) April 6, 2022

En conférence de presse, mardi, Woods a réitéré son souhait de participer à la compétition, sa première officielle depuis un grave accident de la route survenu en février 2021. Le quintuple gagnant du tournoi a d’ailleurs dit croire en ses chances d’ajouter à sa collection de cinq vestons verts.

Si tout va comme prévu, l’Américain entamera son premier 18 trous jeudi à 10 h 34 au sein d’un trio de joueurs complété par Louis Oosthuizen et Joaquin Niemann.