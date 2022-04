Tiger Woods peut faire gagner bien des gens

Si le golfeur Tiger Woods parvient non seulement à compléter les quatre rondes du Tournoi des Maîtres, mais aussi à l’emporter, les parieurs ayant cru en ses chances toucheront un joli magot.

Mercredi après-midi, le site Mise-o-jeu + offrait 46 fois la mise à quiconque prédisant avec exactitude une victoire du Tigre à Augusta. L’ancien numéro 1 au monde a triomphé cinq fois à la compétition tenue en Géorgie.

Occupant respectivement les deuxième et septième échelons de la hiérarchie de leur sport, Jon Rahm et Justin Thomas sont les favoris, d’après les preneurs aux livres. Leur cote de 13,00 est la plus faible, suivie de celle du numéro 1, Scottie Scheffler (17,00), de Dustin Johnson et de Cameron Smith.

Pour leur part, Brooks Koepka, Rory McIlroy et Viktor Hovland sont tous à 23,00 aux yeux de la même plateforme. Chez les Canadiens, Corey Conners a droit à une cote de 51,00, tandis que son compatriote Mackenzie Hughes est largement négligé à 251,00. Gagnant du tournoi en 2003, Mike Weir (1501,00) a d’infimes probabilités d’enlever les grands honneurs à l’âge de 51 ans.