Un touriste sexuel ira en prison

Un touriste sexuel québécois qui a violé à répétition une fillette cubaine, avec la bénédiction de la mère à qui il avait offert une maison et un cochon, risque maintenant 15 ans de prison.

« Il a dit que la mère travaillait pour 50 sous par jour, la fille n’avait rien, même pas un jouet », a déploré le juge Alexandre Dalmau dans le dossier d’Alain Vandette, hier au palais de justice de Montréal.

Vandette, 59 ans, est un résident de Vaudreuil-Dorion qui aimait aller à Cuba. Et même s’il savait qu’avoir des relations sexuelles avec des enfants est illégal, il se disait « qu’en vacances, c’est pas pareil », selon ce qui a été relaté à la cour.

Ainsi, à partir de 2013, il s’est adonné au tourisme sexuel dans cette île des Caraïbes en trouvant sur place une mère démunie qui nettoyait les toilettes, et qu’il a convaincue de lui offrir sa fille.

Tout filmé

Non seulement la mère a accepté le marché, mais elle a même participé aux crimes, selon la preuve de la Couronne. Elle le laissait aussi capter ses gestes sur vidéo, lesquels ont laissé place avec le temps à des agressions de plus en plus sordides.

Car si Vandette se limitait au début à filmer l’enfant en train de se changer ou danser, il a ensuite commencé à enregistrer des actes sexuels, seul ou avec la mère qui abusait aussi de sa fille.

« Il reproduisait des scènes de pornographie juvénile qu’il trouvait dans les films qu’il téléchargeait, il y avait de la mise en scène », a ajouté le juge.

Et quand le pédophile était de retour au Québec, il organisait des séances de clavardage vidéo où il regardait la mère agresser l’enfant.

« Dès le début [où Vandette a commencé à filmer], elle était déjà un objet sexuel », s’est indigné le magistrat.

Elle grandit

Les crimes de Vandette à Cuba sont longtemps passés sous le radar. En fait, s’il a été attrapé, c’est parce que la police de Montréal avait reçu un signalement concernant un Québécois qui téléchargeait de la pornographie juvénile.

Vandette a été arrêté, et c’est en analysant son ordinateur que les enquêteurs ont trouvé plus de 500 vidéos et 2600 photos montrant l’enfant se faire violer.

Et fait particulier, les policiers ont pu évaluer la durée des agressions en raison du physique de la fillette, que l’on voyait grandir au fil des images. Selon les estimations, la fillette aurait subi cet enfer de 7 à 14 ans environ.

Or, même si les crimes ont eu lieu à Cuba, Vandette a pu être accusé au Canada, car depuis 1997, la justice d’ici peut juger les Canadiens qui ont commis des crimes à l’étranger. Il a plaidé coupable de contacts sexuels, mais aussi de possession et production de pornographie juvénile.

La mère en prison

Pour la Couronne, Vandette mérite 15 ans de pénitencier. La défense, elle, suggère 7 ans. Le juge rendra sa décision le mois prochain.

La mère, de son côté, est en prison à Cuba, selon ce qui a été dit à la cour. Elle aurait écopé de plus de 20 ans. L’enfant vit depuis avec son père.

ACCUSÉS MÊME S’ILS ONT AGI À L’ÉTRANGER

Depuis 1997, une disposition du Code criminel permet de poursuivre des Canadiens qui ont agressé ou exploité sexuellement des enfants hors du Canada. Voici quelques cas récents de Québécois poursuivis pour des agressions à l’étranger.

Jean-Roch Barbeau

Le pédophile de Lac-Beauport pourrait écoper de 10 ans de détention et être déclaré délinquant à contrôler pour avoir fait une dizaine de victimes au Québec et en République dominicaine sur une période de 40 ans.

René Roberge

Un Sherbrookois a écopé d’une peine de 10 ans en 2015 pour avoir incité des mineurs à avoir des contacts sexuels aux États-Unis.

Sylvain Villemaire

L’homme a été condamné à 18 ans de pénitencier. Il avait acheté une enfant de huit ans en Afrique pour la ramener ici et lui faire subir des sévices sexuels pendant des années.

Joseph Charles Philippe Côté

Le pilote d’avion profitait de ses voyages en République dominicaine pour obtenir des faveurs sexuelles de jeunes filles de moins de 14 ans. Il a écopé en 2015 d’une peine de sept ans de détention.