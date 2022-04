Budget fédéral 2022: 8 G$ dédiés à la Défense, 500 M$ en armes à l’Ukraine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie n’aura eu l’impact escompté sur l’augmentation du budget alloué à la Défense. Un nouveau montant totalisant plus de 8 milliards $ sur cinq ans, inclus dans le budget 2022, ne représente qu’environ 0,1 % de différence par rapport aux dépenses qui étaient déjà prévues à l’horizon de 2026-2027.

Ce faisant, le Canada fait passer son budget militaire d’environ 1,4 % de son PIB à 1,5 % d’ici 2024, loin du seuil des 2 % préconisé par l’OTAN.

Parallèlement à cette annonce, Ottawa lance un vaste examen qui «portera principalement sur la taille et les capacités des Forces armées canadiennes, leurs rôles et responsabilités, et visera à s’assurer qu’elles disposent des ressources nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens et contribuer aux opérations partout dans le monde».

La ministre des Finances Chrystia Freeland, en point de presse jeudi après-midi, a fait remarquer qu’un tel examen permettrait de fournir une image claire des priorités sur lesquelles devrait se concentrer le ministère de la Défense.

«La situation dans le monde a changé, et c’est nécessaire, je suis d’accord, de dépenser plus [en Défense]. Mais c’est important de faire ces dépenses d’une manière planifiée et d’une manière efficace», a-t-elle souligné.

Cela pourrait expliquer une augmentation aussi marginale du budget militaire.