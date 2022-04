Chantier Davie: les travailleurs entérinent une entente historique

Les membres du Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon ont adopté l’entente de principe «historique» pour renouveler leur convention collective.

La nouvelle convention collective, en vigueur jusqu’au 30 juin 2030, prévoit des augmentations salariales pouvant aller jusqu’à 3,5 % pour les deux premières années, avec des hausses annuelles de 2,5 %.

Selon les termes de l’entente, le temps double est réintroduit et la fermeture du temps des fêtes sera rémunérée en entier, alors que le calcul du service continu se fera à partir de la date d’embauche plutôt qu’au nombre d’heures travaillées pour l’accumulation des vacances.

«La mobilisation impeccable des membres et leur soutien indéfectible nous ont permis d’atteindre nos objectifs et d’obtenir un rattrapage salarial majeur», a expliqué dans un communiqué Jean Blanchette, le président du syndicat, mercredi.

«C’est une étape importante qui et franchie aujourd’hui, il s’agit d’une entente historique qui permettra aux artisans de la Davie d’envisager l’avenir avec optimisme», a mentionné Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN).

«Cet accord sans précédent comporte des ajustements salariaux importants et renforce la position de Davie en tant qu'employeur de choix offrant des carrières enrichissantes et un avenir des plus prometteurs», a réagi James Davies, président et chef de la direction de Davie.