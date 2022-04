Combien de circuits frappera Vladimir Guerrero fils?

La saison 2022 des Blue Jays de Toronto s’entamera vendredi et les discussions relatives au nombre de circuits réussis par Vladimir Guerrero fils seront sûrement nombreuses cette année.

• À lire aussi: Le film des Blue Jays peut commencer

• À lire aussi: La série mondiale au Dodgers

Ayant réalisé 48 coups de canon l’an passé, un sommet dans le baseball majeur, la progéniture de l’ancienne vedette des Expos de Montréal pourra-t-elle faire mieux durant le calendrier régulier qui commencera avec la visite des Rangers du Texas? Rien n’est certain, mais selon les preneurs aux livres, incluant ceux des États-Unis, il est le favori pour dominer à nouveau les grandes ligues.

Tel que rapporté par le quotidien «Las Vegas Review-Journal» , Guerrero fils présente la meilleure cote (10 contre 1) à ce propos chez quelques firmes de paris comme SuperBook, ex aequo avec le joueur de premier but des Mets de New York Pete Alonso. Des établissements reconnus comme le Caesars Palace ont également le natif de Montréal en haute estime.

«Il est un talent phénoménal et beaucoup de gens croient que c’est l’année des Blue Jays, a déclaré au quotidien du Nevada le directeur adjoint des transactions du casino, Adam Pullen, précisant que le cogneur droitier est le meilleur vendeur au Caesars pour ce qui est du nombre paris effectués et de l’argent misé sur un baseballeur. Les impondérables sont des facteurs. Si les Jays font bien, il le fera tout autant. C’est un nom très en vue.»

Outre le joueur de la formation ontarienne, Yordan Alvarez (Astros de Houston) ainsi qu’Aaron Judge et Joey Gallo (Yankees de New York) sont bien perçus par les spécialistes des paris. Pour la couronne des cogneurs de circuits, le casino Westgate évalue leurs chances respectives à 14, 16 et 18 contre 1.