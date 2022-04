Comment savoir aimer ?

La mort de Karim Ouellet m’a bouleversée, même si je ne le connaissais pas personnellement. S’est mise alors à tourner en boucle dans ma tête une phrase d’une de ses chansons : « On peut danser à s’étourdir, pour tout dire entre nous, je ne sais pas dire je t’aime ».

Ça m’a ramenée à moi et au fait que je ne sais pas aimer. Jamais de ma vie je n’ai aimé quelqu’un. Je vous avais d’ailleurs écrit jadis et vous aviez consacré toute une pleine chronique du dimanche matin pour me faire des suggestions d’actions à entreprendre pour y arriver. Malheureusement je n’y suis pas parvenue et c’est même pire qu’avant. Je ne mets pas la faute sur ma mère malgré qu’elle ne m’ait jamais vraiment aimée, car je lui ai rendu la pareille.

Dans tous les livres sur le sujet, on dit qu’il faut d’abord s’aimer soi-même si on veut être capable d’aimer les autres. Mais moi je pense que c’est le pire conseil à donner. Le monde s’aime déjà trop et passe trop de temps à se regarder le nombril. C’est purement et simplement de l’égoïsme.

Je me hais moi-même, voilà ma vérité ! Pourvu qu’on me laisse vivre ma haine tranquillement, je ne ferai jamais de mal à personne. Je ne m’aime pas, un point c’est tout. Merci à vous, Louise, au nom de ceux qui oublient de le faire.

Michou

Comme je le dis dans mon livre Carnet d’un voyage intérieur, s’aimer soi-même n’a rien à voir avec le narcissisme. « S’aimer soi-même suppose de se connaître, qualités et défauts inclus, et de s’accepter tel qu’on est. Cela veut dire se connecter à sa vraie nature pour être capable de l’apprécier, de la voir sous son vrai jour, et d’accepter de travailler à en polir les contours les plus rugueux. Car s’aimer soi-même, ce n’est pas stagner dans les problèmes qu’on sait avoir. Cela signifie plutôt faire les efforts nécessaires pour se donner les moyens de changer. » Quand vous vous aimerez, vous serez capable d’aimer.