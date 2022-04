CPE: un syndicat dénonce le recul d’une association patronale

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des centres de la petite enfance de Montréal et Laval est monté au créneau contre l’Association patronale nationale des CPE et menace de recourir à de nouveaux moyens de pression.

Le syndicat accuse un regroupement patronal d’une centaine de CPE, dont 83 installations à Montréal et à Laval, de rejeter une partie de l’accord national entériné, notamment l’entente sur les enfants à besoins particuliers et la charge de travail.

Le syndicat affilié à la CSN rappelle les concessions qu’il a faites sur les revendications touchant les clauses régionales, en proposant en mars dernier une proposition «généreuse» à la partie patronale dans un souci d’éviter à ce que le conflit se corse.

«Nous sommes la seule région au Québec où une association patronale nous demande de faire des reculs majeurs afin d'obtenir l'entente nationale résultant d'une lutte à l'automne dernier», a déploré par communiqué Anne-Joelle Galipeau, présidente par intérim du syndicat, jeudi.

«Mais plutôt qu'accepter de maintenir les CPE dans des conditions statu quo qui sont acceptables pour une majorité d'employeurs, les CPE membres de l'APNCPE provoquent et choisissent le conflit», a-t-elle ajouté.