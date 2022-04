Décès de l’autrice Micheline Lachance

L’historienne et autrice Micheline Lachance, qui a signé plus d’une vingtaine de romans, est décédée jeudi à l’âge de 78 ans.

Elle a été emportée par un cancer, a-t-on indiqué à l’Agence QMI à la suite de l’annonce.

Née à Montréal le 10 mars 1944, Mme Lachance avait une longue et riche feuille de route, elle qui a également été journaliste à L’Actualité et rédactrice en chef du magazine Châtelaine, de 1989 à 1994.

Sa série de trois livres Le roman de Julie Papineau a été l’un des plus grands succès littéraires du Québec, avec des ventes de centaines de milliers d’exemplaires, a précisé dans un communiqué Les Éditions Québec Amérique.

Elle a aussi écrit la série Les filles tombées, une biographie du frère André ainsi que plusieurs livres historiques, comme Lady Cartier, La Saga des Papineau et Rue des Remparts.

«Mettre les femmes à l’avant-plan de mes romans est un geste politique et féministe. Les femmes, dans notre histoire, ont été très influentes, mais ce fait est largement méconnu», a-t-elle souligné dans la série Les grands entretiens avec Marie-France Bazzo.

Son dernier roman, plus personnel, a été publié l’an dernier. Ne réveillez pas le chagrin qui dort l’a ramenée à son métier de journaliste dans les années 1980.

Elle a reçu en 2017 une médaille pour sa contribution à l’histoire de la part de la Société historique de Montréal.