Des cas du nouveau variant détectés au Canada

Le nouveau variant XE de la COVID-19 a été détecté au Canada, après avoir été découvert pour la première fois en Europe en janvier dernier.

«En date du 6 avril 2022, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est au courant de six détections de la lignée recombinante XE d’Omicron au Canada», a indiqué un porte-parole de l’agence dans un courriel transmis à Global News.

Le variant XE combine des propriétés du variant BA.1 et BA.2 et est considéré comme le variant hybride le plus préoccupant, puisqu’aucune information n’est encore disponible quant à son degré de virulence.

Rappelons qu’un variant hybride se développe lorsqu’une personne contracte les deux souches du virus au même moment.