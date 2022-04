Vols à l'étalage : des commerçants se font justice

De plus en plus de commerçants, exaspérés par les vols à l’étalage en hausse en raison de l’inflation, décident de se faire justice en exposant sur internet les petits criminels qui préfèrent piquer plutôt que payer.

• À lire aussi: Hausse des vols à l’étalage à l’approche des Fêtes

• À lire aussi: Les voleurs toujours très actifs à la SAQ malgré la pandémie

« Avec le prix de l’inflation dans les épiceries, les commerçants nous rapportent plus de vols à l’étalage au Québec. Ils prennent surtout des articles luxueux. On ne parle pas de vols d’épices ou de Kraft Dinner », note avec humour Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales à l’Association des détaillants en alimentation.

Les pillards ont d’ailleurs des goûts luxueux ces temps-ci. Il précise que la viande, les fromages dispendieux et l’alcool sont les produits qui se glissent le plus fréquemment sous le manteau et dans les sacs des malfrats.

Excédés par la situation, certains commerçants ont carrément décidé de prendre le taureau par les cornes pour dénoncer la situation.

Pas assez de preuves

En effet, Le Journal a trouvé des dizaines de vidéos et de photos publiées par ces commerçants qui ont décidé de se faire justice. Dans la plupart des cas, ils publient ainsi le visage des malfaiteurs pour les décourager de revenir chez eux.

Photo tirée de Facebook, Isabelle Lamoureux

« Ça ne sert à rien d’appeler la police, on manquait d’informations. À la place, on a mis la vidéo de la voleuse sur nos réseaux sociaux et sa photo dans l’entrée de notre porte », lance en entrevue un employé du restaurant Viet Gril Express à Montréal Nam Hoang.

Ce dernier fait ici référence à une cliente, qui, en mars, en a profité pour voler plusieurs marchandises qui se trouvent dans la petite épicerie du resto en venant chercher un plat pour emporter.

Photo tirée de Facebook, Eric Larochelle

Mener sa propre enquête

Le propriétaire d’un garage à Gatineau, Ray Martin, affirme avoir diffusé la photo d’un cambrioleur pour le démasquer en février.

« Je comprends que les policiers sont trop occupés pour ces petits crimes. Il faut leur apporter toute l’information qu’on a sur un plateau d’argent. Sinon, on ne retrouvera jamais celui qui a vidé notre caisse et qui est parti avec nos deux tablettes électroniques », déplore-t-il.

Photo tirée de Facebook, Ray Martin

Au Dépanneur Proprio, sur la rue Ontario à Montréal, le propriétaire Ling soutient que les clients osent davantage le voler depuis que le port du masque est obligatoire. Résultat ? Sa vitrine est désormais tapissée de photos de ces criminels.

Photo Clara Loiseau

« Ils viennent surtout voler de l’alcool chez moi. Avec le masque, ils pensent rester anonymes », dénonce-t-il.

Photo Clara Loiseau

Trop occupés durant la pandémie

Les services de police de Montréal, de Laval, de Longueuil, de Lévis et la Sûreté du Québec (SQ) ont enregistré une baisse drastique de ce type de délit depuis 2019. Mais cela ne veut pas dire qu’il y en a moins, avertit M. Lacasse, de l’Association des détaillants en alimentation .

« Les commerçants étaient très occupés durant la pandémie et n’avaient plus nécessairement le temps de dénoncer les voleurs avec toutes les règles sanitaires par exemple. Même chose pour les policiers », conclut-il.

– Avec la collaboration de Clara Loiseau