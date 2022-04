Immersion au cœur d’une tradition crie

À l’affiche jusqu’au 5 septembre, au Musée de la civilisation, l’expérience immersive Eeyo Istchee: une invitation à vivre le territoire est une plongée dans l’atmosphère du «Goose Break».

Cette tradition printanière où l’on traque la bernache et où les aînés profitent de ce temps d’arrêt et de réjouissance pour transmettre leurs connaissances aux plus jeunes prend vie dans un dôme de 7 mètres de diamètre et avec un dispositif de diffusion d’images en 360 degrés.

Photo Stevens LeBlanc

Le visiteur se retrouve sur le bord d’un petit lac, à une heure de Waswanipi, dans un camp de chasse appartenant à la famille crie de Ian Saganash.

Il pourra vivre la mise en place minutieuse des appelants sur le lac, la patiente attente des chasseurs qui traquent la bernache et le retour au camp où seront plumées et apprêtées les prises sous l’œil de la grand-mère. Les aînés profitent de ce moment pour transmettre leurs connaissances aux plus jeunes.

Ian Saganash a documenté, au printemps 2021, ce moment en famille. Cette expérience immersive témoigne de la vivacité de la culture crie et elle a pour objectif de la faire rayonner à travers le Québec.

«Ce projet nous permet d’être les témoins du caractère vivant de traditions millénaires, perpétuées dans l’univers chaleureux de la famille. Les visiteurs gagneront à connaître davantage cette culture et à entendre cette langue de Eeyou profondément sacrée dans ce territoire appelé Eeyou Istchee», a indiqué Stépan La Roche, président et directeur général du Musée de la civilisation, dans un communiqué.

Les visiteurs, à la suite de l’expérience immersive, sont invités à se munir d’une tablette numérique pour découvrir et approfondir certains éléments.