La saison du baseball majeur est lancée!

Plus personne ne parlait du récent lock-out, jeudi, quand la saison a pris son envol dans l’un des plus mythiques stades du baseball majeur : le Wrigley Field, à Chicago.

Devant une foule annoncée de 35 112 partisans, Andre Dawson, Lee Smith, Ferguson Jenkins et Ryne Sandberg, membres du Temple de la renommée, étaient présents pour le lancer protocolaire tandis qu’un énorme drapeau américain a été déployé sur le terrain, durant l’hymne national, avant le début de la rencontre.

Les Cubs et leur lanceur Kyle Hendricks ont entamé la partie en retirant le frappeur adverse Kolten Wong sur un simple ballon. Premier retrait de la campagne; la foule a applaudi. C’était parti pour un bel après-midi et... une autre saison.

Le club de Chicago a remporté ce duel de la section Centrale de la Ligue nationale par le pointage de 5 à 4 face aux Brewers de Milwaukee, mais il s’agissait d’une forme de triomphe pour bon nombre d’amateurs de baseball dans le monde entier.

En fin de première manche, l’as lanceur des Brewers Corbin Burnes entamait sa partie en cédant un but sur balles au frappeur de choix Rafael Ortega. Cela venait rappeler que l’implantation du «frappeur désigné» dans la Nationale n’allait pas être de la tarte pour les artilleurs. Même pour le plus récent récipiendaire du trophée Cy-Young.

Surtout, il faut rappeler que Burnes, la saison dernière, avait réussi 58 retraits au bâton avant d’accorder un premier but sur balles, ce qui était un record. Burnes s’est ressaisi un peu, mais il a cédé trois points mérités en cinq manches de travail, permettant quatre coups sûrs et un total de trois passes gratuites. Hendricks a eu le dessus avec un seul point alloué en cinq manches et un tiers.

Un fort match pour Ian Happ

Nico Hoerner a frappé le premier circuit de la saison dans le baseball majeur, contre Burnes, durant la cinquième manche. Une longue balle de deux points! C’est un double du voltigeur Ian Happ qui a fait la différence, en fin de septième manche. À la suite de ce coup sûr, un troisième en quatre présences pour Happ, deux joueurs des Cubs ont croisé le marbre. Le releveur David Robertson a ensuite réussi le sauvetage pour Chicago.

Les Cubs et les Brewers s’affronteront à nouveau en après-midi vendredi, samedi et dimanche au Wrigley Field, au grand plaisir des partisans.