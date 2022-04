La série mondiale au Dodgers

Leur gérant Dave Roberts l’a dit et nos experts aussi : ce sont les Dodgers de Los Angeles qui remporteront la Série mondiale en octobre prochain.

Et si l’on se fie aux participants de ce périlleux jeu des prédictions (une saison de baseball, c’est long et tout peut arriver), les Dodgers risquent bien de disputer leurs derniers matchs face aux White Sox de Chicago.

Nos connaisseurs voient aussi une saison faste pour les Blue Jays de Toronto et leur frappeur Vladimir Guerrero fils. Mais leur manque d’expérience en octobre risque de leur coûter une participation à la série ultime.

Quant aux Mariners de Seattle et à Abraham Toro, les avis sont mitigés. Mais plusieurs pensent qu’ils pourraient faire mieux que l’an dernier, alors qu’ils ont été dans la course aux séries jusqu’à la toute fin, sans cependant réussir à y prendre part.

Jean-Nicolas Blanchet, Le Journal de Québec

Est

1. Blue Jays*

2. Yankees*

3. Rays*

4. Red Sox

5. Orioles

Centrale

1. White Sox*

2. Twins

3. Guardians

4. Tigers

5. Royals

Ouest

1. Astros*

2. Angels*

3. Mariners

4. Athletics

5. Rangers

Est

1. Mets*

2. Braves*

3. Phillies*

4. Marlins

5. Nationals

Centrale

1. Brewers*

2. Cardinals

3. Cubs

4. Reds

5. Pirates

Ouest

1. Dodgers*

2. Padres*

3. Giants

4. Rockies

5. Diamondbacks

Finalistes de la Série mondiale

Dodgers c. White Sox

Gagnants de la Série mondiale

Dodgers

Trophées Cy-Young

Américaine : Lucas Giolito

Nationale : Walker Buehler

Joueurs les plus utiles

Américaine : Vladimir Guerrero fils

Nationale : Juan Soto

Recrues de l’année :

Américaine : Shane Baz

Nationale : Keibert Ruiz

Gérants de l’année :

Américaine : Tony La Russa

Nationale : Bob Melvin

Surprise de l’année : Mets

Déception de l’année : Red Sox

Rodger Brulotte, Le Journal de Montréal

Est

1. Blue Jays*

2. Yankees*

3. Red Sox*

4. Rays

5. Orioles

Centrale

1. White Sox*

2. Twins

3. Royals

4. Tigers

5. Guardians

Ouest

1. Mariners*

2. Astros*

3. Angels

4. Rangers

5. Athletics

Est

1. Phillies*

2. Braves*

3. Mets*

4. Marlins

5. Nationals

Centrale

1. Brewers*

2. Cubs*

3. Cardinals

4. Pirates

5. Reds

Ouest

1. Dodgers*

2. Giants

3. Padres

4. Rockies

5. Diamondbacks

Finalistes de la Série mondiale

Dodgers c. Astros

Gagnants de la Série mondiale

Astros

Trophées Cy-Young

Américaine : Lucas Giolito

Nationale : Walker Buehler

Joueurs les plus utiles

Américaine : Aaron Judge

Nationale : Juan Soto

Recrues de l’année :

Américaine : Julio Rodriguez

Nationale : Seiya Suzuki

Gérants de l’année :

Américaine : Scott Servais

Nationale : Joe Girardi

Surprise de l’année : Mariners

Déception de l’année : Angels

Denis Casavant, TVA Sports

Est

1. Blue Jays*

2. Yankees *

3. Red Sox*

4. Rays

5. Orioles

Centrale

1. White Sox*

2. Twins

3. Royals

4. Tigers

5. Guardians

Ouest

1. Mariners*

2. Astros*

3. Angels

4. Rangers

5. Athletics

Est

1. Mets*

2. Braves*

3. Phillies

4. Marlins

5. Nationals

Centrale

1. Brewers*

2. Cards*

3. Cubs

4. Reds

5. Pirates

Ouest

1. Dodgers *

2. Padres*

3. Giants

4. Rockies

5. Diamondbacks

Finalistes de la Série mondiale

Dodgers c. White Sox

Gagnant de la Série mondiale

White Sox

Trophées Cy-Young

Américaine : Lucas Giolito

Nationale : Max Scherzer

Joueurs les plus utiles

Américaine : Luis Robert

Nationale : Mookie Betts

Recrues de l’année :

Américaine : Bobby Witt fils

Nationale : Seiya Suzuki

Gérants de l’année :

Américaine : Scott Servais

Nationale : Buck Showalter

Surprise de l’année : Mariners

Déception de l’année : Rays

Jacques Doucet, TVA Sports

Est

1. Blue Jays *

2. Yankees*

3. Rays*

4. Red Sox

5. Orioles

Centrale

1. Guardians*

2. White Sox*

3. Royals

4. Twins

5. Tigers

Ouest

1. Astros*

2. Athletics

3. Mariners

4. Angels

5. Rangers

Est

1. Braves*

2. Phillies*

3. Mets

4. Nationals

5. Marlins

Centrale

1. Brewers*

2. Reds*

3. Cubs

4. Cards

5. Pirates

Ouest

1. Dodgers*

2. Giants*

3. Padres

4. Rockies

5. Diamondbacks

Finalistes de la Série mondiale

Dodgers c. Blue Jays

Gagnant de la Série mondiale

Dodgers

Trophées Cy-Young

Américaine : Shohei Ohtani

Nationale : Lucas Giolito

Joueurs les plus utiles

Américaine : Vladimir Guerrero fils

Nationale : Freddie Freeman

Recrues de l’année :

Américaine : Shane Baz

Nationale : Richie Palacios

Gérants de l’année :

Américaine : Dusty Baker

Nationale : Dave Roberts

Surprise de l’année : Reds

Déception de l’année : Mets

François Paquet, TVA Sports

Est

1. Blue Jays*

2. Rays*

3. Yankees*

4. Red Sox

5. Orioles

Centrale

1. White Sox*

2. Tigers

3. Twins

4. Guardians

5. Royals

Ouest

1. Astros*

2. Mariners*

3. Angels

4. Rangers

5. Athletics

Est

1. Braves*

2. Mets*

3. Phillies

4. Marlins

5. Nationals

Centrale

1. Brewers*

2. Cardinals*

3. Cubs

4. Reds

5. Pirates

Ouest

1. Dodgers*

2. Giants*

3. Padres

4. Rockies

5. Diamondbacks

Finalistes de la Série mondiale

Braves c. White Sox

Gagnant de la Série mondiale

White Sox

Trophées Cy-Young

Américaine : Kevin Gausman

Nationale : Walker Buehler

Joueurs les plus utiles

Américaine : Vladimir Guerrero fils

Nationale : Trea Turner

Recrues de l’année :

Américaine : Bobby Witt fils

Nationale : Hunter Greene

Gérants de l’année :

Américaine : A.J Hinch

Nationale : Buck Showalter

Surprise de l’année : Tigers

Déception de l’année : Twins

Benoît Rioux, Agence QMI

Est

1. Blue Jays*

2. Yankees*

3. Rays*

4. Red Sox

5. Orioles

Centrale

1. White Sox*

2. Twins

3. Guardians

4. Tigers

5. Royals

Ouest

1. Astros*

2. Angels*

3. Mariners

4. Rangers

5. Athletics

Est

1. Braves*

2. Mets*

3. Phillies

4. Marlins

5. Nationals

Centrale

1. Brewers*

2. Cardinals*

3. Cubs

4. Reds

5. Pirates

Ouest

1. Dodgers*

2. Padres*

3. Giants

4. Rockies

5. Diamondbacks

Finalistes de la Série mondiale

White Sox c. Dodgers

Gagnants de la Série mondiale

Dodgers

Trophées Cy-Young

Américaine : Jose Berrios

Nationale : Walker Buehler

Joueurs les plus utiles

Américaine : Mike Trout

Nationale : Juan Soto

Recrues de l’année :

Américaine : Bobby Witt fils

Nationale : Hunter Greene

Gérants de l’année :

Américaine : Charlie Montoyo

Nationale : Bob Melvin

Surprise de l’année : Mets

Déception de l’année : Athletics

* Équipes qui participeront aux séries éliminatoires dans chaque division.

De nouveaux règlements

Le conflit de travail qui a marqué le baseball majeur dans les derniers mois n’aura pas seulement pesé sur la patience des partisans. Il aura aussi mené à la création de nouveaux règlements. En voici trois.

1. Frappeur désigné pour tous

Au grand dam des puristes, les lanceurs n’iront plus frapper. Le nombre d’amortis va donc continuer de diminuer radicalement dans le baseball. C’est dommage pour les stratèges, mais ce sera plaisant pour les partisans, qui pouvaient aller chercher leur hot dog avant la fin des manches quand ils voyaient les lanceurs se présenter à la plaque avec eux-mêmes la certitude qu’ils ne toucheraient pas la balle.

2. Deux clubs de plus en série

Voilà une bonne nouvelle, qui risque de préserver l’intérêt de plusieurs marchés plus longtemps durant la saison. Les deux meilleures équipes de chaque ligue auront un laissez-passer au premier tour des éliminatoires et les quatre autres meilleures formations de chaque ligue disputeront une série au meilleur de trois rencontres. C’en est donc fait des matchs suicides, en plus de permettre à une équipe supplémentaire de jouer au baseball en octobre.

3. Une loterie pour le premier choix

Le premier choix du repêchage ne sera plus automatiquement décerné à l’équipe la plus médiocre du baseball majeur. Comme dans la Ligue nationale de hockey, ce sera désormais une loterie qui déterminera quelle formation obtiendra le plus bel espoir.

Des joueurs qui veulent laisser leur marque

Quelques joueurs prometteurs risquent de faire leur entrée en scène dans le baseball majeur cette saison, mais au cours des prochains mois, les projecteurs seront aussi sur des vétérans qui tenteront d’écrire leur nom dans l’histoire.

3000 coups sûrs

► Miguel Cabrera : 2987

Cabrera est à 13 coups sûrs d’atteindre la marque incroyable des 3000 en carrière. C’est la marque la plus incroyable qui devrait être franchie cette année. D’ailleurs, le vétéran de presque 39 ans risque aussi d’atteindre le plateau des 600 doubles, ce qu’il pourrait faire au même moment. Cabrera pourrait terminer sa carrière avec plus de coups sûrs que des légendes comme Wade Boggs, Rod Carew, Lou Brock et Ichiro Suzuki.

500 circuits

► Nelson Cruz : 449

Le puissant cogneur de 41 ans est à 51 circuits d’atteindre le plateau des 500. Il est à trois longues balles de dépasser la légende des Red Sox Carl Yastrzemski au 39e rang dans l’histoire et à 14 de dépasser José Canseco.

200 victoires

► Max Scherzer : 190

► Clayton Kershaw : 185

► Adam Wainwright : 184

Le plateau des 200 victoires est accessible pour ces trois partants, mais des questions se posent sur l’état de santé de Scherzer, qui a débarqué chez les imprévisibles Mets. Même chose pour Kershaw, qui a signé un nouveau pacte avec les Dodgers. Wainwright a connu une saison incroyable l’an dernier. Il risque toutefois de s’approcher de la marque cette année et de l’atteindre l’an prochain.

3000 manches lancées

► Justin Verlander : 2988

C’est le retour du grand droitier après une année sur la touche. Le lanceur des Astros est à seulement 12 manches d’atteindre les 3000 lancées en carrière. Voilà une marque que l’on n’est pas près de revoir bientôt.

400 parties sauvegardées

► Craig Kimbrel : 372

Le releveur est seulement à 28 parties sauvegardées d’atteindre la marque des 400. Il deviendrait ainsi le septième releveur de l’histoire à atteindre ce plateau. Et ce sera avec les Dodgers qu’il tentera d’accomplir cette tâche.

4865 retraits comme receveur

► Yadier Molina : 4610

Avec 4610 retraits réalisés comme receveur, Yadier Molina est à 255 de surpasser la marque de 4865 d’Ivan Rodriguez. Cette statistique est comptabilisée quand un receveur attrape une troisième prise. Elle peut paraître banale, s’il dépasse Rodriguez, Molina deviendrait le receveur qui a généré le plus de retraits sur des prises dans l’histoire du baseball.

– Textes et recherche : Jean-Nicolas Blanchet