«L’an passé, je devais payer mes bâtons» -Chris Wideman

Lors des deux dernières rencontres, Chris Wideman a dû céder sa place Jordan Harris. Certains vétérans sans emploi l’an prochain, comme c’est le cas pour le numéro 20 du Canadien, auraient sans doute digéré cette situation de travers. C’est loin d’être le cas pour celui qui est revenu dans la LNH après avoir disputé une saison et demie dans la Ligue américaine et une autre dans la KHL.

« Je me considère tellement chanceux d’être ici. L’an dernier, je devais payer mes bâtons. Donc, je suis pleinement reconnaissant de faire partie de cette équipe. Chaque fois que j’ai l’occasion d’être dans la formation, c’est spécial. »

–Chris Wideman

Véritable joueur d’équipe, on l’a vu se tirailler avec P.K. Subban après que ce dernier eut cherché noise à un de ses coéquipiers. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que l’arrière, du haut de ses 5 pi 10 po, vient à la défense de l’un des siens.

« J’adore la mentalité de meute. On est un groupe uni, peu importe notre position au classement. Si on laisse Nick [Suzuki] ou Cole [Caufield] recevoir des taloches, ils en recevront toute la saison. On doit se tenir debout. »

–Chris Wideman

Rien n’allait pour le Canadien pendant la première moitié de la deuxième période. À un certain moment, les Devils menaient 10 à 1 au chapitre des tirs au but dans cet engagement. Pourtant, les deux équipes se sont échangé un but.

« On ne faisait rien de bon avec la rondelle. Jake [Allen] s’est tenu sur la tête. Il est notre roc depuis qu’il est revenu de sa blessure. »

–Jake Evans

« Après nos deux premiers buts, on a été pas mal brouillon. Par chance, on a été en mesure de marquer quelques buts en troisième période. »

–Nick Suzuki