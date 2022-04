Le baseball? Bof...

Le début de la saison de baseball vous dit-il encore quelque chose maintenant que le dossier du retour des Expos a pris le bord de la filière 13 ? Car c’est bien ce qu’a dit Mitch Garber dans une entrevue à RDI.

« Pour l’instant, c’est mort », a-t-il dit.

Et j’ajoute pour toujours et peu importe comment.

La fin du lock-out n’a fait que prouver que Montréal n’est plus de taille pour faire partie de la MLB.

Comme les Pirates de Pittsburgh, les Rays de Tampa, les Marlins de Miami et toutes les autres équipes dont les masses salariales ne font pas au moins 100 millions de dollars.

Les cadenas qui fermaient les clôtures donnant accès aux sites des camps d’entraînement n’étaient pas déverrouillés que certains propriétaires avaient recommencé leurs folles dépenses.

Le partage des revenus ne suffira jamais à équilibrer les forces.

Industrie pourrie à l’os

J’ai commencé à jouer et à m’intéresser au baseball avant la venue des Expos.

Comme quoi ça ne date pas d’hier !

Mais là, je ne sais plus.

J’en suis rendu au point où l’industrie du baseball me pue au nez.

Les amateurs n’ont plus d’importance.

Tout ce que les propriétaires et les joueurs mériteraient, c’est que les gens désertent les stades et ne regardent plus les matchs à la télévision.

Quand une entreprise ou un restaurant ne nous plaît plus, c’est ce qu’on fait.

Pourquoi ne ferait-on pareil avec le baseball ?

Passons à autre chose

L’avenir du sport professionnel à Montréal passe par le basketball. C’est le sport le plus pratiqué dans les écoles de l’île.

On a maintenant des joueurs québécois dans la NBA et ça ne fait que commencer.

Le Centre Bell est là.

Il y a des gens d’affaires prêts à investir.

Montréal aura son équipe dans la Ligue canadienne à compter du mois de mai.

Familiarisons-nous avec l’Alliance.

Et allons voir aussi les Alouettes et le CF Montréal.