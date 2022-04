Le CH face à Hammond et... Subban

Le Canadien de Montréal et les Devils du New Jersey sont les deux pires formations dans l'Association de l'Est et elles croiseront le fer, jeudi, à Newark.

Pour l’occasion, le CH affrontera fort probablement son ancien gardien Andrew Hammond, désormais avec les Devils.

L’attaquant Yegor Sharangovich, qui représentait un cas incertain, a par ailleurs participé à l’entraînement matinal pour la formation du New Jersey. Il pourrait être utilisé sur le premier trio avec Nico Hischier et Jesper Bratt. À la ligne bleue, P.K. Subban sera à surveiller aux côtés de son partenaire Ty Smith.

Le Tricolore, avec 49 points (19-40-11), est bon dernier, non seulement au classement de l'Est, mais également au classement général de la Ligue nationale. De leur côté, les Devils ont 54 points et sont avant-derniers de leur association.

Le gardien du CH Carey Price a accompagné ses coéquipiers durant ce voyage qui mène l'équipe au New Jersey et à Toronto. Toutefois, le numéro 31 ne disputera pas de partie. Le défenseur Justin Barron et l'attaquant Paul Byron, blessés, n'ont pas accompagné le club à l’étranger.