Atteint d'une maladie de la moelle osseuse, Michel Côté se retire de la vie publique

Le populaire comédien Michel Côté se retire de la vie publique «pour une période indéterminée» après avoir reçu un diagnostic d’une maladie de la moelle osseuse.

La triste nouvelle a été annoncée jeudi par l’agence de relations publiques Annexe. Aucun autre détail n’a été donné.

L’interprète qui a brillé sur les planches dans la comédie «Broue» de 1979 à 2017 reçoit en ce moment des traitements, a-t-on précisé dans un communiqué.

Michel Côté, qui est âgé de 71 ans, est entouré de ses proches dans le cadre de ce combat. Sa conjointe de longue date, la comédienne Véronique Le Flaguais, et leurs fils, le comédien Maxime Le Flaguais et Charles Côté, qui est architecte, sont à son chevet.

On a demandé aux médias de «respecter sa vie privée afin qu’il puisse se consacrer entièrement à ce traitement et ainsi recouvrer la santé».

Originaire d’Alma, Michel Côté a remporté plusieurs prix Gémeaux, Génie et Jutra.

En plus de la pièce «Broue», il a aussi tiré son épingle du jeu au petit écran dans les séries «La petite vie», «Omerta» et au «Bye Bye» (1979-1986).

Au cinéma, il a tenu l’affiche des films «C.R.A.Z.Y.», «Piché, entre ciel et terre», «Cruising bar» et «De père en flic», devenant l’un des comédiens les plus appréciés au Québec.