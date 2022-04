Le plus gros contrat de l’histoire des Pirates est signé

Les Pirates de Pittsburgh ont accordé une prolongation de contrat de huit ans et de 70 millions $ au joueur de troisième but Ke’Bryan Hayes.

Selon le site The Athletic, l’entente comprend une option pour une neuvième année. Le pacte est le plus important de l’histoire de la concession; le précédent était celui consenti en 2000 au receveur Jason Kendall, qui avait accepté 60 millions $ pour six ans.

Pourtant, Hayes a affiché des statistiques plutôt modestes en 2021, soit une moyenne au bâton de ,257, six circuits et 38 points produits en 96 rencontres. À ses débuts dans le baseball majeur la saison antérieure, il avait frappé pour ,376 et cogné cinq longues balles en 24 parties.

L’athlète de 25 ans a été un choix de premier tour, le 32e au total, des Pirates au repêchage de 2015.