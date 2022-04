Les Fonds FTQ investissent 1 million $ dans une imprimerie de Gatineau

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Outaouais ont investi 1 million $ dans l’entreprise gatinoise Imprimerie Gauvin pour le développement de GoLibro, une bibliothèque virtuelle et plateforme d’impression de livres pour les éditeurs.

Lancée en 2020, la plateforme permet aux clients d’Imprimerie Gauvin d’automatiser le processus de commande d’impression et de livrer les exemplaires à des adresses multiples. L’outil permet ainsi aux éditeurs de réduire le nombre d’exemplaires à imprimer et réduire la gestion des inventaires et des retours de livres.

Le financement de 1 million $ des Fonds FTQ permettra notamment à l’entreprise d’acquérir de nouveaux équipements de haute performance et d’investir dans la programmation en informatique décisionnelle et en intelligence opérationnelle.

«Alors que l’Imprimerie Gauvin souligne cette année son 130e anniversaire, l’entreprise continue de s’adapter à son marché pour assurer son avenir. GoLibro démontre que l’innovation a bien sa place dans des secteurs comme l’impression, même six siècles après l’invention de la presse de Gutenberg. C’est pourquoi nous sommes fiers d’accueillir l’Imprimerie Gauvin dans notre portefeuille de PME régionales», a déclaré Édith Gaudet, vice-présidente régionale des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, par communiqué.

«Je remercie Édith Gaudet et son équipe pour leur confiance qui nous permettra de faire rayonner davantage notre savoir-faire développé ici même en Outaouais», a pour sa part déclaré André Gauvin, président de l’Imprimerie Gauvin qui a été fondée en 1892 par son arrière-grand-père, G. E. Gauvin.