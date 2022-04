L'Ukraine demande aux pays de l'OTAN de lui fournir davantage d'armes

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a demandé jeudi aux membres de l'OTAN de lui fournir rapidement toutes les armes dont a besoin son pays pour combattre les forces russes.

«Je viens demander trois choses: des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées», a plaidé le ministre ukrainien des Affaires étrangères à son arrivée au siège de l'OTAN à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des pays de l'Alliance atlantique.

«L'Ukraine a le droit de se défendre. Nous allons écouter les besoins que va nous soumettre Dmytro Kouleba et discuter comment répondre», a déclaré le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg.

«Nous avons besoins d'avions, de véhicules blindés, de défense anti-aérienne», a insisté le ministre ukrainien.

«J’appelle tous les alliés à mettre de côté leurs hésitations, leur réticence à fournir à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin», a-t-il plaidé.

«Il est clair que l'Allemagne peut faire plus, compte tenu de ses réserves», a-t-il ajouté.

«Nous savons nous battre. Nous savons comment gagner, mais sans un approvisionnement durable et suffisant de toutes les armes demandées par l'Ukraine, cette victoire imposera d'énormes sacrifices», a-t-il expliqué.

«Nous continuerons à soutenir l'Ukraine pour l'aider dans sa capacité à se défendre, mais il est important pour nous de nous coordonner ensemble, d'agir ensemble et non pas d'agir individuellement», a déclaré de son côté la ministre allemande à son arrivée. Annalena Baerbock a proposé de tenir une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en mai à Berlin.

Une réunion des ministres des pays membres du G7 avec la participation du ministre japonais Yoshimasa Hayashi a été organisée au siège de l'OTAN avant la plénière de l'Alliance.

«L'objectif de la réunion d'aujourd'hui au sein du G7 est de s'assurer que nous maintenons la pression sur la Russie», a souligné la ministre canadienne Mélanie Joly.

«Nous voulons aussi nous assurer qu'il n'y a pas de failles, qu'au sein de l'Occident, nous sommes coordonnés, et que chaque juridiction peut imposer des sanctions fortes sur les gens, en particulier Vladimir Poutine et ses oligarques, mais aussi sur des entreprises très importantes, qui alimentent la machine de guerre», a-t-elle ajouté.

L'Union européenne examine un 5e ensemble de sanctions qui, pour la première fois, comporte des mesures dans le secteur de l'énergie avec un embargo sur les achats de charbon à la Russie et la fermeture des ports de l'UE aux navires russes. Les deux filles du président Poutine et plusieurs oligarques devraient être ajoutés à la liste noire de l'UE, selon le document consulté par l'AFP.

«L'accord doit être finalisé par les ambassadeurs des pays de l'UE et il devrait être entériné lundi lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Luxembourg», a annoncé le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell à son arrivée au siège de l'OTAN.

«Le pétrole n'est pas dans le 5e paquet, mais il sera discuté lundi à Luxembourg et (il y aura une décision) tôt ou tard», a-t-il assuré. Josep Borrell rentrera de Kiev lorsqu'il présidera la réunion ministérielle à Luxembourg.

«Les sanctions décidées doivent être appliquées. Il faut imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russe et j'espère qu'il ne faudra pas de nouvelles atrocités en Ukraine pour que ces sanctions soient décidées», a averti Dmytro Kouleba.