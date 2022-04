Michel Côté en sept rôles marquants

Sur les planches, au petit et au grand écran, Michel Côté a joué des personnages qui ont marqué l’imaginaire des Québécois. Tout en souhaitant qu’il retrouve la santé le plus vite possible, voici sept rôles marquants dans la carrière de ce grand acteur.

• À lire aussi: Atteint d'une maladie de la moelle osseuse, Michel Côté se retire de la vie publique

Gervais Beaulieu, C.R.A.Z.Y.

Photo d'archives

Sous la direction de Jean-Marc Vallée, Michel Côté offre une interprétation touchante, et qui a marqué les esprits, d’un père qui ne sait trop comment composer avec un fils homosexuel, joué par Marc-André Grondin.

Pierre Gauthier, Omertà

Photo d'archives

À la télévision, Michel Côté a été excellent dans la peau de ce policier qui devait en découdre avec les hauts gradés de la mafia, un rôle qu’il a repris dans l’adaptation cinématographique de la série.

Jean-Jacques/Gérard/Patrice/Serge, Cruising Bar

Photo courtoise, TVA

Un des grands tours de force de Michel Côté durant sa carrière aura été de donner vie à ces quatre pathétiques séducteurs dans ce qui deviendra un des films culte de notre cinématographie.

Robert Piché, Piché, entre ciel et terre

Photo d'archives

En plus de prêter ses traits à celui que les Québécois considèrent un héros parce qu’il a sauvé la vie de 306 personnes en faisant atterrir un avion en panne, Michel Côté a pu côtoyer au générique son fils Maxime Le Flaguais.

Pointu, Broue

Photo courtoisie, Michel Tremblay

L’inoubliable pompier moustachu du plus grand succès théâtral de l’histoire du Québec. Avec ses amis Marc Messier et Marcel Gauthier, Michel Côté s’est glissé dans les habits des personnages de Broue plus de 3000 fois, pendant 38 ans. Phénoménal.

Jacques Laroche, De père en flic

Photo d'archives

Aux côtés de Louis-Jean Houde, Michel Côté était de nouveau plongé dans une dynamique père-fils, cette fois sous le couvert de l’humour, dans ce film d’Émile Gaudreau qui demeure encore à ce jour un des plus grands succès populaires du cinéma québécois.

Jean-Lou, La petite vie

Photo d'archives

Au théâtre, au cinéma et à la télé, Michel Côté a été de tous les grands succès populaires. Dans La petite vie, il ne détenait pas un des rôles principaux, mais chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, son Jean-Lou volait la vedette.