Quincaillerie Richelieu: des résultats en hausse pour le premier trimestre

L’entreprise canadienne de distribution de quincaillerie Richelieu a commencé l’année 2022 avec des résultats en forte hausse pour son premier trimestre clos le 28 février dernier.

Le résultat net a ainsi atteint 30,1 millions $, soit 53 sous par action diluée. Il s’agit donc d’une augmentation de 43,4 % par rapport au premier trimestre de 2021.

Les ventes totales ont enregistré une progression de 29,2 % pour s’établir à 384,5 millions $. Pour le marché canadien, les ventes ont été de 230,5 millions $, soit une hausse de 19,3 %.

«La performance financière de ce premier trimestre, tant au Canada qu’aux États-Unis, est d’autant plus appréciable que les trois premiers mois de l’exercice sont historiquement les plus faibles», a indiqué jeudi par communiqué Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

L’entreprise a continué son expansion au cours du dernier trimestre, avec l’acquisition de trois compagnies américaines qui ont ajouté près de 100 millions $ de ventes.

«Avec les cinq acquisitions réalisées au Canada et aux États-Unis pendant l’année financière 2021, elles portent notre réseau nord-américain à 106 centres de distribution stratégiquement situés, dont 57 aux États-Unis», a précisé M. Lord.