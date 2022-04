St-Jérôme a de quoi être fière!

Je ne sais pas pour vous, mais les succès fous de Jonathan Huberdeau me rappellent l’histoire de Marcel Dionne. On sait que Huberdeau amasse les points avec régularité depuis quatre ans, mais on ne le voit pas beaucoup. On n’entend pas parler de lui assez souvent.

Pourtant, la Floride est beaucoup plus près de nous que la Californie, où Dionne a connu les plus belles années de sa glorieuse carrière.

La Floride, c’est notre deuxième chez nous.

Or, on entendait beaucoup plus parler des performances de Martin St-Louis et de Vincent Lecavalier à Tampa.

Peut-être parce qu’ils y ont remporté la coupe Stanley et qu’ils y ont connu une saison de 100 points la même année.

Mais voilà que Huberdeau est à moitié chemin de ces deux accomplissements dans le bled de Sunrise.

15 ans plus tard

Ses 102 points en font le premier Québécois depuis Lecavalier et St-Louis en 2007 – il y a donc 15 ans – à connaître une saison de 100 points dans la Ligue nationale.

Et, surtout, il n’est qu’à quatre points du premier rang des marqueurs de la LNH, détenu par Connor McDavid, qui totalise 106 points.

Il ne faut pas oublier Leon Draisaitl dans l’équation, avec ses 101 points.

Avec 12 matchs à jouer, le championnat des marqueurs est à la portée des trois joueurs.

McDavid en compte déjà deux à son palmarès contre un pour Draisaitl.

Huberdeau le mériterait bien lui aussi.

St-Louis l’a fait deux fois

Le dernier joueur natif du Québec à avoir remporté le trophée Art Ross est St-Louis, qui a réussi l’exploit en 2004 et en 2009.

Avant lui, il faut remonter aux années 1996-1997, quand Mario Lemieux avait terminé en tête des marqueurs pour une cinquième et une sixième fois, un sommet pour un joueur originaire de chez nous.

Guy Lafleur vient deuxième avec quatre titres qu’il a remportés lors des quatre conquêtes consécutives de la Coupe Stanley du Canadien, entre 1976 et 1979.

En tout et partout, ils sont 21 joueurs nés au Québec à avoir décroché le championnat des marqueurs dans l’histoire de la LNH.

Le type parfait du bon gars

Pour reprendre un vieux cliché, Huberdeau est le type de garçon que toute mère souhaite avoir. Le petit gars de St-Jérôme tient sa place et fait toujours les bonnes choses.

Sa ville natale peut être fière de lui.

Ses premières saisons sous le chaud soleil du sud n’ont pas toujours été roses. S’il tirait bien son épingle du jeu, les Panthers tiraient de la patte plus souvent qu’à leur tour.

Ils ont raté les séries sept fois lors des neuf premières saisons d’Huberdeau dans leur formation.

Cette saison, ils forment toute une équipe, de loin la meilleure de leur histoire. Ils sont premiers dans leur division et leur association et deuxièmes au classement général.

Compétition féroce en vue

Reste maintenant à Huberdeau à aller chercher la grosse coupe.

Ce n’est pas fait.

Les Panthers devront trimer dur pour faire leur chemin dans les séries. Si le classement ne change pas, ils affronteront les Capitals de Washington au premier tour.

S’ils l’emportent, ils auront à se mesurer en deuxième ronde soit au Lightning de Tampa, soit aux Maple Leafs de Toronto, soit aux Bruins de Boston.

L’équipe de la division Métropolitaine qui se retrouvera dans le carré d’as ne sera pas de tout repos non plus.

Il faudra voir, par ailleurs, quand l’as défenseur des Panthers, Aaron Ekblad, sera en mesure de revenir au jeu.

Victime d’une blessure à la jambe droite il y a deux semaines, il n’est plus disponible pour le reste du calendrier régulier. Il pourrait reprendre son poste durant la première ronde des séries.

Devant le baseball

Mais qui aurait dit qu’un jour, la Floride serait un pôle d’attraction des séries de la Coupe Stanley ?

Les Panthers et le Lightning, vainqueurs de la Coupe Stanley des deux dernières années, font partie de l’élite de la LNH.

La saison de baseball va passer deuxième à Miami et à Tampa.

Dans le temps, c’était les Expos qui venaient derrière le Canadien à ce stade de l’année à Montréal.

C’était il y a bien longtemps !