Tournoi des Maîtres: plusieurs prétendants convoitent le veston vert

Depuis 10 ans et même des lunes, rares sont les éditions du Tournoi des Maîtres qui ont déçu. Avec les nombreux multiples vainqueurs cette saison sur le circuit de la PGA, ils sont plusieurs chevaux purs-sangs à convoiter l’unique veston vert en jeu.

• À lire aussi - Tournoi des Maîtres: Tiger et les autres

• À lire aussi - Augusta National: ajustements nécessaires

Les plus sérieux prétendants partagent une donnée commune: le peu d’expérience sur les allées et les mythiques verts de l’Augusta National.

Ayant tout récemment saisi le premier rang au classement mondial, Scottie Scheffler en est à sa troisième présence à Augusta.

Toutefois, sa fiche regroupe des statistiques intéressantes. Le golfeur de 25 ans qui a terminé dans le top 20 à ses deux passages sur Washington Road compte cinq rondes sous la normale en y retranchant sept coups.

Tous les indicateurs sont au vert dans son jeu. Depuis le début de février, il a signé trois victoires sur le circuit de la PGA. Le seul accroc à son rendement éclatant est survenu au Players il y a un mois alors qu’il a pris le 56e rang.

Dans les grands moments, l’Américain de 25 ans est certainement à surveiller de près puisqu’il compte des tops 10 à quatre de ses cinq dernières sorties en championnat majeur. Il a aussi excellé à la coupe Ryder en septembre dernier.

Malgré un rodage limité à Augusta, il peut se fier aux judicieux conseils de multiples champions.

«J’ai joué deux rondes l’an passé avec Phil Mickelson et en 2020, j’étais en compagnie de Tiger Woods en ronde finale. En les observant, j’ai analysé leur gestion du parcours et les types de coups réalisés, a-t-il raconté. Je crois que ce sont de bonnes expériences sur lesquelles je peux compter par ici.»

Smith affamé

Un seul golfeur est parvenu à aligner le Players et le Masters dans la même saison. Tiger Woods, en 2001. Point. Cameron Smith souhaite le rejoindre dans ce cercle unique.

Avec deux victoires cette saison, le champion du Players il y a tout juste un mois est affamé comme jamais.

Il souhaite bâtir sur cette cadence et enfin enfiler ce fameux veston vert avec cette terrible « coupe Longueuil » qu’il exhibe depuis un an. Elle lui porterait chance, selon ses dires.

Bref, l’Australien compte trois tops 10 à ses cinq présences à Augusta. Il excelle sur les normales 5 et parvient à aligner les oiselets à la tonne, mais il doit trouver une façon de gérer son jeu sur les normales 4.

En 2020, il avait affiché quatre scores de suite sous la barre des 70 coups. Il est le seul à y être parvenu dans l’histoire du Masters. Mais il n’avait pu surpasser Dustin Johnson, impérial dans cette édition à huis clos.

Jordan Spieth est revenu dans les grâces des dieux du golf sur l’Augusta National après qu’ils lui ont fait vivre un cauchemar au Amen Corner en 2016. Il cherchait alors avec succès à défendre son veston. Danny Willett le lui avait chipé au passage.

Le Texan est très souvent dangereux par ici. Et l’an passé, il a terminé tout juste à court, au troisième échelon en raison d’une malchance au 18e. Son ami Justin Thomas, comme plusieurs autres, dont Jon Rahm, sont aussi à surveiller.

Et il y a un certain Tiger Woods à regarder du coin de l’œil.

Justin Thomas

28 ans | États-Unis

AFP

Présence au Masters : 7 e

Meilleur résultat : 4 (2020)

Moy. score au ANGC : 71,5 coups (24 rondes)

Moy. verts en coups prescrits au ANGC : 71,06 %

Jordan Spieth

28 ans | États-Unis

AFP

Présence au Masters : 9 e

Meilleur résultat : Champion (2015)

Moy. coups roulés par ronde en carrière au ANGC : 29,09

Meilleur taux verts en coups prescrits au ANGC : 77,8 % (2021 – 3e)

Scottie Scheffler

25 ans | États-Unis

AFP

Présence au Masters : 3 e

Meileur résultat : 18 e (2021)

Score relatif à la normale : -7 (8 rondes)

Précision depuis les tertres : 72,35 %

Cameron Smith

28 ans | Australie

AFP

Présence au Masters : 6 e

Meilleur résultat : 2 e (2020)

Nombre de rondes sous la normale : 11 sur 20

Score relatif à la normale sur les par 5 : -35

Augusta express

Parmi les points qui retiennent l’attention à Augusta cette semaine, il a bien sûr cette absence de Phil Mickelson, deux fois vainqueur du tournoi. Le président du Augusta National, Fred S. Ridley, a assuré qu’il n’avait pas exclu le gaucher de cette édition dans la foulée de ses commentaires sur le circuit de la PGA et la ligue gérée par les Saoudiens (LIV Invitational Series). Lefty l’a plutôt informé de son absence il y a quelques semaines... par messagerie texte. C’est la première fois depuis 2004 que Mickelson rate le traditionnel dîner des champions.

Cette 86e édition marque deux jalons importants de l’histoire. Il y a 85 ans, Byron Nelson a remporté sa première de deux victoires (1937, 1942) en gagnant six coups au fameux Amen Corner. C’est d’ailleurs pourquoi le pont du 13e porte son nom. Et il y a 25 ans, Tiger Woods a fait son entrée fracassante chez les pros dans l’une des plus grandes dominations de l’histoire (12 coups). Pour ce premier de cinq vestons verts, il a battu 20 records en plus d’en égaler 6 autres.

Non, la relation entre Woods et Nike ne s’effrite pas parce qu’il ne porte pas de souliers du manufacturier. Elle n’est pas terminée, bien au contraire. Chaussé de FootJoy aux crampons de métal, il recherche plus de stabilité en raison de sa jambe amochée pour déambuler sur les allées vallonnées du National. En parallèle, il travaille avec Nike pour développer un soulier répondant à ses besoins.