Tous font leur part chez les Flames

À moins d’un effondrement d’ici la fin du mois, les Flames de Calgary décrocheront le titre de la section Pacifique à la conclusion du calendrier régulier et constitueront l’une des formations à surveiller en séries éliminatoires.

• À lire aussi: CH: un duel de bas de classement

Grâce à un deuxième gain consécutif, mercredi à Anaheim, la troupe de l’entraîneur-chef Darryl Sutter a porté à six points son avance au sommet de sa division. Elle en compte d’ailleurs 93 en 70 rencontres et devrait logiquement atteindre la centaine dans les jours à venir. Avant de visiter les Sharks de San Jose, jeudi, la formation albertaine revendiquait 21 victoires à l’étranger cette saison; l’Avalanche du Colorado est la seule autre équipe de l’Association de l’Ouest ayant gagné au moins 20 fois en territoire hostile.

Les raisons des succès des Flames, qui se sont procuré davantage de munitions dans les dernières semaines, sont multiples. Toutefois, ce qui est à retenir, c’est que dans chaque club aspirant à un championnat, tout le monde contribue. Pendant le duel face aux Ducks, Michael Stone a eu l’occasion d’imiter son frère Mark (des Golden Knights de Vegas) en inscrivant un but et une mention d’aide, le tout à son 500e match en carrière, son septième de la campagne.

«Le plus important, c’est qu’on ait gagné. Je n’aime jamais me retrouver du mauvais côté à la fin des matchs. C’est le plus gros truc. Et si je peux contribuer de quelconque manière, bien, tant mieux, car c’est ce que je tente de faire. Nous avons obtenu les deux points et on avance vers la prochaine partie, voilà la chose principale», a-t-il dit au quotidien «Calgary Sun».

Reste que le défenseur a pu apprécier les feux de la rampe pour une rare fois, car il a été retranché pas moins de 63 fois en 2021-2022. Actuellement, il profite d’une blessure au haut du corps d’Oliver Kylington pour se mettre en valeur.

«Ce n’est pas 1000 matchs, mais il s’agit d’un bel accomplissement en considérant tout ce que j’ai traversé. J’ai essayé de ne pas y penser, puisque si ça n’arrive pas, bien, ça n’arrive pas. Mais je suis heureux d’avoir réussi.»

«Il travaille pour demeurer dans la Ligue nationale. [...] Dans les 3-4 dernières années, il n’a pas beaucoup joué au hockey, donc c’est une bonne opportunité pour lui de jouer de la façon voulue. Ce n’est pas dur de comprendre qu’il veut évoluer dans le circuit», a ajouté Sutter.

De la constance

Les partisans du Canadien de Montréal qui s’ennuient de Tyler Toffoli ont certes noté que l’attaquant a obtenu 19 points en 25 sorties depuis la transaction l’ayant fait passer aux Flames. Il a notamment freiné une disette de trois parties sans but, mercredi, pour marquer son 10e but dans l’uniforme des Flames.

Après avoir conclu un périple de quatre affrontements contre le Kraken de Seattle, samedi, ceux-ci disputeront leurs trois duels suivants à domicile.