Ukraine : des victoires chèrement acquises

Pendant que les troupes russes poursuivent leur repli et qu’on regroupe les effectifs vers l’est, les Ukrainiens reprennent le contrôle de plusieurs villes.

Repousser l’envahisseur et l’obliger à constater l’échec de sa stratégie initiale s’accompagne cependant d’un lourd tribut.

En évacuant des régions complètes dans le nord, l’occupant s’est assuré de provoquer une destruction maximale.

Au plan matériel, il sera bien souvent impossible de sauver des bâtiments de la ruine complète.

Au plan humain, on cumule les preuves de la brutalité des soldats russes et on s’affaire à aider les survivants coincés dans les décombres.

Près de la frontière avec la Biélorussie, les habitants de la petite ville de Borodyanka rapportent des atrocités pires que celles décrites il y a peu à Boutcha.

En 5 minutes : sources : Bellingcat, The Times, Daily Mail, Kalashnikov, military-today.com; recherche : B.Zapirain ; infographie : K.Leblanc

Vers d’autres attaques

Pendant qu’on multiplie les découvertes macabres et que le président ukrainien accuse les Russes de dissimuler des milliers de morts à Marioupol, experts et dirigeants ukrainiens s’attendent maintenant à des opérations de grande envergure vers Louhansk et Donetsk.

Pendant qu’on encourage l’évacuation des civils et qu’on remarque la présence des mercenaires du groupe Wagner dans le Donbass, on se prépare également à une attaque contre Slaviansk.

Cet assaut serait mené à partir d’Izioum, maintenant sous contrôle russe.

Tentative déterminante

La tentative russe de prendre Slaviansk pourrait être déterminante pour la suite du conflit.

Une réussite favoriserait l’encerclement de la résistance, favorisant ainsi le contrôle du Donbass.

Vladimir Poutine pourrait ensuite être tenté de présenter son « opération militaire spéciale » comme une victoire.