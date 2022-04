Un camionneur s’enfuit des policiers pendant 850 km

Le camionneur qui a tenu les policiers du Québec et de l’Ontario en haleine pendant neuf heures en refusant de s’immobiliser sur une distance de 850 km a été accusé de conduite dangereuse jeudi.

Lovepreet Singh, âgé de 27 ans, a comparu par visioconférence en après-midi au palais de justice de Cornwall, en Ontario. Des accusations de fuite et de non-respect de ses conditions de libération ont également été déposées contre lui.

Cette rocambolesque poursuite policière a débuté vers 12 h 15 mercredi, après que les autorités ont reçu un appel au 911 pour dénoncer la conduite erratique d’un camionneur à Beaumont, près de Québec, sur l’autoroute 20.

Malgré les gyrophares des patrouilleurs, Singh ne se serait jamais arrêté. Il aurait même causé un accident relativement mineur en percutant une autopatrouille de la police de Lévis, qui venait en renfort. Heureusement, l’agent n’a pas été blessé.

Barrage policier

Il a filé en direction de Montréal. Une fois à Saint-Hyacinthe, il a tenté d’échapper à un barrage policier en dépassant plusieurs véhicules par la voie d’accotement. Il a ensuite emprunté l’autoroute 30 en direction ouest, vraisemblablement afin d’éviter le trafic. Rendu dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield, le camionneur s’est dirigé vers l’autoroute 530, puis la route 201, avant de reprendre l’autoroute 20 en direction ouest.

La Sûreté du Québec (SQ) a essayé diverses techniques pour qu’il s’immobilise, mais a finalement jugé que la solution la plus sécuritaire pour les usagers de la route était de le laisser rouler jusqu’à ce qu’il s’arrête puisqu’il respectait somme toute les limites de vitesse.

Le poids lourd a ensuite traversé la frontière qui sépare le Québec de l’Ontario, pour rouler pendant près de 500 km sur l’autoroute 401.

Photo courtoisie, Danny Fortin/Dernière Heure Flash

Ttapis à clous

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a aussi tenté plusieurs manœuvres pour mettre fin à cette interminable poursuite, notamment en déroulant des tapis à clous et en l’invitant clairement à s’arrêter aux balances routières.

Cynthia Savard, Porte-parole de l’OPP

Rien n’a toutefois fonctionné. Les autorités ont finalement décidé de le suivre plus discrètement et d’attendre qu’il n’ait plus d’autre choix que de s’arrêter.

Dans un dénouement hautement attendu, Lovepreet Singh s’est finalement immobilisé à 21 h dans une station-service de Brampton, à une quarantaine de kilomètres de Toronto, afin de faire un achat.

« On l’a arrêté dès qu’il est sorti de son camion, explique la sergente Cynthia Savard, porte-parole de l’OPP. Il n’a pas résisté, il ne s’y attendait pas du tout. »

Pas la première fois

Il s’agit de la troisième fois que le résident de Kitchener, en Ontario, se fait arrêter pour conduite dangereuse dans cette province. Il a en effet deux autres dossiers similaires en cours, en plus d’un quatrième pour une histoire de possession de bien criminellement obtenu.

De plus, à Rivière-du-Loup, en 2020, il s’est vu ajouter 10 points d’inaptitude à son dossier et a dû payer une amende de 874 $ pour avoir roulé à presque le double de la limite permise dans une zone de 70.

Au cours des prochains jours, il sera rapatrié au Québec par la SQ afin de faire à nouveau face à la justice. Des accusations similaires à celles déposées en Ontario s’ajouteront à son dossier.