Un duo d’enfer (ou divin, c’est selon)

Le premier a une légèreté proverbiale, le second est reconnu pour sa charpente. Chacun de ces cépages, lorsqu’entre de bonnes mains, peut donner des vins de grande élégance.

Dönnhoff, Weissburgunder 2020, Nahe, Allemagne

29,85 $ - Code SAQ 13507118 – < 2g/L - 12,5 %

Le pinot blanc – weissburgunder, en allemand – est reste le grand laissé-pourcompte de la famille des pinots. Il peut, en effet, être infiniment banal. Mais s’il est traité avec respect, plutôt que comme un cépage de seconde zone, il est capable de complexité et même d’un certain potentiel de garde. Toujours bien germanique par la précision et la netteté de ses saveurs, celui de Cornelius Dönnhoff provient des sols volcaniques et des loess de la Nahe. Les arômes de poire et de fleurs sont fins et délicats, tout comme la texture, aérienne sans être mince ni fluette. Un vin de très belle qualité, à servir avec un filet de doré au beurre blanc. Disponible en exclusivité sur SAQ.com.

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Pecchenino, Nebbiolo 2020, Botti, Langhe, Italie

30,25 $ - Code SAQ 13675306 - 3,3 g/L - 14 %

Les Pecchenino se spécialisent dans l’élaboration de dolcetto dans la zone de Dogliani, juste au sud de Monforte d’Alba, mais les frères produisent aussi d’excellents nebbiolos sur leur azienda entourée de 22 hectares de vignes. Celui-ci provient de vignes de 25 ans, exposées au sud et au sud-ouest sur le vignoble Bricco Botti, à Dogliani. Le 2020 brille par l’éclat de son fruit; mûr, mais encore croquant. L’attaque est gourmande, franche et vibrante tout à la fois et le vin laisse en finale une délicate astringence, caractéristique du nebbiolo. Loin d’être un défaut, cette vigueur tannique contribue pour beaucoup à son potentiel gastronomique. Beaucoup de plaisir pour le prix!

★★★★ $$ 1⁄2