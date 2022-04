Une fin de saison de motoneige meurtrière

Le bilan particulièrement meurtrier de cette dernière saison de motoneige vient à nouveau d’être alourdi, puisqu’un étudiant français est décédé lors d’une randonnée guidée mardi dans les Laurentides.

Le drame s’est produit peu après 16 h, dans le secteur de Sainte-Véronique, à Rivière-Rouge, une petite ville de 4600 âmes appréciée des adeptes de motoneige pour ses épaisses bordées de neige.

Un groupe de quatre personnes avait loué deux motoneiges et retenu les services d’un guide du coin afin de profiter d’une promenade dans les sentiers.

À un certain moment, l’un des bolides est entré en violente collision avec un arbre.

Inexpérience

Son conducteur, un homme de 25 ans d’origine française qui étudie actuellement à Montréal, a été gravement blessé. Il a été conduit d’urgence à l’hôpital, où son décès a été constaté plus tard en soirée.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), son inexpérience au volant pourrait être à l’origine de l’accident.

Son passager, âgé de 21 ans, a subi lui aussi d’importantes blessures. Son état s’est toutefois stabilisé peu après et l’on ne craint plus pour sa vie.

Ce récent décès porte donc à 24 le nombre d’amateurs de ce sport d’hiver qui ont perdu la vie depuis le début de la saison. Il s’agit d’une hausse importante, considérant qu’à pareille date l’année dernière, le bilan s’élevait à 16, confirme la SQ.

Plus d’amateurs

Mais la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec tient à nuancer ces chiffres, car ce moyen de transport gagne en popularité depuis le début de la pandémie.

« On a connu une hausse de 16 % du nombre de motoneiges immatriculées depuis trois ans, précise le directeur marketing de l’organisme à but non lucratif, Michel Garneau. Alors c’est la loi de la moyenne. C’est normal que si on a plus d’adeptes, on a plus d’accidents mortels. Aussi, malgré le fait que la saison a été lente à décoller, on en a eu une très belle cette année. De très bonnes conditions. »

D’ailleurs, en moyenne, depuis une vingtaine d’années, le nombre d’accidents mortels est à la baisse, ajoute M. Garneau.

Qui plus est, après en avoir fait son cheval de bataille pendant longtemps, la Fédération se réjouit de constater qu’a priori, il n’y aurait aucun motoneigiste décédé en raison des facultés affaiblies cette saison.

Cette information n’a toutefois pas été confirmée par la police provinciale, puisque toutes les enquêtes ne sont pas encore closes.

Depuis l’an 2000

◆ Plus de 550 motoneigistes sont morts

◆ 53 % des décès ont eu lieu la nuit

◆ 52 % sont survenus hors sentier

◆ 24 % des accidents mortels impliquent des facultés affaiblies

◆ 14 % sont morts d’une noyade ou d’hypothermie

◆ 7 % des décès sont occasionnés par des collisions

Source : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec