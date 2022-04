Une machine à oiselets

AUGUSTA | On connaissait les capacités de Cameron Smith à aligner les oiselets. L’Australien a mis sa machine en marche en ronde initiale du Tournoi des Maîtres.

Qui a dit qu’une bonne ronde de golf ne pouvait pas commencer avec un infâme double boguey ? Certainement pas Smith !

Car l’Australien qui figure parmi les favoris du tournoi a allumé l’interrupteur à moineaux au 5e fanion. Il en a amassé pas moins de huit moineaux jusqu’au 18e.

Moment où il a terminé la journée comme il l’a commencée : avec un autre infâme double boguey, notamment en raison d’un coup de départ raté et trois roulés après une approche tout aussi pénible. Le 18e fut le trou le plus difficile, jeudi.

Ces deux doubles bogueys sont en fait les résultats d’erreur à bien juger les vents. Des coups trop courts ont donc coûté très cher.

Malgré tout, l’homme à la « coupe Longueuil » est parvenu à signer une carte de 68 (-4).

« Les scores aux 1er et 18e fanions sont évidemment très frustrants, a commenté d’entrée de jeu l’Australien de 28 ans. Mais ils me motivent pour les prochaines rondes. Car je crois avoir offert une solide performance. En me retrouvant à -4, c’est un peu décevant. Ceci dit, si on m’avait donné ce score avant même de prendre le départ avec les vents et les conditions de jeu, je l’aurais pris sans hésiter. »

Avec ses huit oiselets, il s’est approché du record absolu enregistré en 2009. Anthony Kim en avait amassé 11 lors d’une deuxième ronde de 65 (-7).

Un Coréen aux commandes

Toutefois, Smith a vu le Coréen Sungjae Im le surpasser au sommet du tableau en fin de journée.

Avec un aigle sur la normale 5 du 13e, l’un des trois de la journée sur « Azalea », il a ajouté cinq oiselets et deux bogueys.

Le gagnant de l’Omnium Shriners cette saison et de la Classique Honda en 2020 a excellé dans toutes les facettes du jeu, des tertres aux verts. Naviguer ainsi sur le National est un gage de succès. Surtout quand on démarre avec trois oiselets de suite.

En ayant repéré 12 des 14 allées, il a ainsi pu jouer de précision avec les drapeaux en raison des conditions plus tendres après les orages de la nuit et la pluie matinale.

Le soleil s’est pointé le bout du nez vers 10 h 30 sans ne plus jamais se cacher.

« Sur la plupart des trous, avec de bons coups de départ précis, j’avais la chance de bien approcher les fanions depuis l’allée. Je suis content de mon jeu », a fait savoir celui qui requiert l’aide d’un traducteur même s’il évolue sur le circuit de la PGA depuis 2015.

Très confortable

Lors de l’édition automnale à huis clos de 2020, Im avait terminé au second rang à égalité avec Smith. L’an dernier, il n’avait pas résisté au couperet.

Il préfère toutefois garder les bons souvenirs de son premier à Augusta.

« Je me sens confortable par ici. Je sens que je suis capable de bien jouer. Ma préparation reste la même en prévision de chaque tournoi, mais comme je sentais que mes coups de départ n’étaient pas à point dernièrement, je les ai beaucoup travaillés, a ajouté celui qui a touché 12 des 14 allées, jeudi.

« Ce fut une bonne chose, car cette facette fut la clé du succès aujourd’hui [jeudi]. »

En vertu d’une carte de 67 (-5), Im est installé seul au sommet du classement. Outre Smith tout juste derrière, Danny Willet, le champion de l’édition 2016, est sorti de sa profonde hibernation des six dernières saisons.

L’Anglais pointe à égalité à -3 en compagnie de Joaquin Niemann, Scottie Scheffler et Dustin Johnson, le vainqueur du veston vert en 2020.