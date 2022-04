Yankee Stadium : «l’ambiance sera électrique»

La saison du baseball majeur devait initialement s’ouvrir, jeudi, avec un fameux duel entre les Red Sox de Boston et les Yankees, à New York. Ce n’est que partie remise.

Pas question d’ouvrir la campagne sous la pluie au Yankee Stadium. Le premier match entre les deux équipes se tiendra donc vendredi après-midi dans la Grosse Pomme. L’excellent lanceur Gerrit Cole sera évidemment le partant pour l’équipe locale, tandis que les Red Sox miseront sur Nathan Eovaldi.

«Ça va être fou, anticipait le voltigeur des Red Sox Alex Verdugo, cité sur le site web du baseball majeur. L’an dernier, nous avions été en mesure de jouer le premier match de la saison à Boston. Maintenant, nous sommes à New York et ce sera excitant.»

«Nous savons à quoi ressemblera la foule, a poursuivi Verdugo. L’ambiance sera électrique, ça va être plaisant.»

Chez les Yankees, le nouveau venu Josh Donaldson, ancienne gloire des Blue Jays de Toronto ayant porté les couleurs des Twins du Minnesota lors des deux dernières saisons, se laisse aussi gagner par la frénésie.

«Il ne peut pas y avoir une plus grande scène dans le baseball majeur qu’un match entre les Yankees et les Red Sox pour l’ouverture, a qualifié Donaldson, en vue de ses débuts avec les Bombardiers du Bronx. Je crois que ce sera excitant et je sais que plusieurs gars dans notre vestiaire ont hâte à cette partie.»

Dix matchs en 10 jours

À propos, le report d’une journée du match entre les deux rivaux de la section Est de la Ligue américaine ne pourra que bénéficier aux Blue Jays de Toronto. Avec ces trois rencontres face aux Red Sox d’ici dimanche et la prochaine série de quatre matchs face aux Jays, la semaine prochaine, les Yankees n’auront droit à aucun congé.

La formation de New York entame ainsi sa saison avec 10 parties en autant de jours, tout comme les Jays.