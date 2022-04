Zoofest de retour à la mi-juillet

Le populaire festival d’humour Zoofest revient cet été. Après deux ans de pause, l’événement reconnu pour être un laboratoire de nouveaux talents proposera plus de 150 spectacles et 250 artistes pour cette 13e édition, qui se tiendra du 14 au 31 juillet.

« Notre programmation osée offre une liberté totale de création à l’évolution de l’humour. Après deux ans d’attente, nous sommes de retour galvanisé et rempli d’une énergie absolue! Nous avons hâte de vous faire découvrir les prochaines stars québécoises et canadiennes de l’humour», a mentionné dans un communiqué la nouvelle directrice générale de Zoofest et OFF-JFL, Isabelle Desmarais, arrivée en poste en décembre dernier.

C’est au cours des prochaines semaines que la programmation de Zoofest sera dévoilée. Les passes pour assister au festival sont toutefois déjà en vente au zoofest.com. Elle permettent de profiter d’une sélection de 17 ou 45 spectacles.

Depuis quelques semaines, La tournée universitaire Zoofest se promène aussi un peu partout au Québec. Lors de ces soirées, six humoristes ont pour but de faire rire les étudiants. Des arrêts sont prévus à Rimouski (UQAR, 7 avril), à Saguenay (Café-théâtre Côté-Cour, 23 avril) et Sherbrooke (Otrezone, 28 avril).