20 chalets à louer en Mauricie

Vous n'avez pas encore choisi votre destination de vacances pour cet été? La Mauricie est une destination parfaite pour vous!

Voici une liste de plusieurs chalets en nature au cœur de la Mauricie, un territoire d'immenses forêts et de rivières, idéal pour les vacances familiales ou entre amis.

Voici 20 Airbnb qui donnent le goût de visiter la Mauricie:

1. Le Petit Rustique du Lac Souris

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Magnifique petit chalet rustique en bordure du lac Souris. Endroit très paisible, idéal pour les activités nautiques, les sports hivernaux et pour être submergé dans le repos et dans la nature.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 230$

Réservez ici



2. Au coeur de la nature et du plein air

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Charmant petit chalet style suisse niché dans de la montagne. Salon avec foyer au bois, grande terrasse à l’avant. Situé au coeur du mont SM et à moins de 10 min du parc National de la Mauricie.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 110$

Réservez ici

3. Chalet L'Orée du Parc avec spa

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Magnifique chalet 4 saisons avec spa directement au bord d'un lac parfait pour la baignade en Mauricie. Situé dans un endroit paisible au cœur de la nature, ce chalet tout équipé vous permettra de vivre des moments agréables, de vous ressourcer et d'admirer les paysages enchanteurs de la Mauricie.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 194$

Réservez ici

4. Chalet en bois massif

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Chalet en bois massif (4 saisons) en bordure du Lac Souris à St-Mathieu-du-Parc. Vue magnifique sur le lac (terrasse à moins de 25 pieds du lac). Ensoleillement toute la journée. Lac navigable, propice à la baignade et à la pêche.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 236$

Réservez ici

5. Chalet de nature familial

Saint-Alexis-des-Monts, Québec, Canada

Un chalet authentique au coeur de la Mauricie, territoire d'immenses forêts et de rivières idéal pour les rencontres familiales ou entre amis.

Jusqu’à 13 personnes / À partir de 235$

Réservez ici

6. Chalet Le Chaleureux du Lac Souris

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Chalet 4 saisons paisible et chaleureux directement sur le bord du magnifique Lac Souris à Saint-Mathieu-du-Parc, à proximité du Parc National de la Mauricie et du centre de ski Vallée du parc!

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 311$

Réservez ici

7. L'Amoureux des Pins

Saint-Alexis-des-Monts, Québec, Canada

Magnifique Chalet situé à 4 Km de l'entrée de Parc Mastigouche avec accès à La Rivière du Loup. Le chalet est situé sur un terrain d'une superficie d'environ 30 000 pieds carrés, donc beaucoup d'espace pour s'amuser en toute sécurité.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 156$

Réservez ici

8. Maison sur le bord de la rivière du Loup

Saint-Paulin, Québec, Canada

Jolie maison au cachet champêtre offrant une vue imprenable sur la rivière du Loup. Un endroit parfait pour regarder le soleil se coucher sur l'eau, partager un repas dans la véranda ou une guimauve autour du foyer extérieur, tout en profitant de la tranquillité qu'offre son emplacement.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 155$

Réservez ici

9. Joli chalet 4 saisons au bord de la rivière.

Trois-Rives, Québec, Canada

Superbe chalet de construction récente pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes directement sur la rive de la rivière St-Maurice dans la municipalité de Trois-Rives en Mauricie.

Jusqu’à 10 personnes / À partir de 244$

Réservez ici

10. Petit chalet au bord de la rivière

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Petit chalet situé en bordure d'une rivière pouvant accueillir 4 personnes. Parfait pour pratiquer des activités en plein air que ce soit dans les environs, sur la rivière ou encore au Parc National de la Mauricie.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 137$

Réservez ici

11. Chalet pittoresque

Shawinigan, Québec, Canada

De part sa décoration, son charme rustique et son cocooning exemplaire, la maison est l'endroit parfait pour relaxer et se détacher de la vie courante. Pendant votre séjour, vous pourrez profiter de la terrasse, avec téléviseur du spa, du feu extérieur et des différentes activités disponibles à proximité de la maison.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 206$

Réservez ici

12. Chalet rustique

St Tite, Québec, Canada

Petit chalet situé au bord d'un lac pouvant accueillir de 2 à 4 personnes sur un site unique en son genre.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 154$

Réservez ici

13. Le ciel étoilé

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Cachet unique! Intérieur en bois avec de grange. Look très rustique, idéal pour famille avec enfants ou pour se ressourcer.

À 10 minutes du Duché de Bicolline et 20 minutes du centre de ski vallée du parc.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 277$

Réservez ici

14. Chalet Mikasa

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Le Chalet Mikasa au style unique, est situé sur un grand terrain boisé du lac Souris, à St Mathieu du Parc en Mauricie. Vous serez assurés d'y trouver tranquillité et intimité et de profiter pleinement de vos vacances!

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 304$

Réservez ici

15. Charmant petit chalet douillet en bois rond

Saint-Alexis-des-Monts, Québec, Canada

Merveilleux petit chalet douillet situé en bordure des rapides de la rivière aux Écorces à St-Alexis-des-Monts, en Mauricie! Que ce soit en famille, entre amis ou en répit, faites un entracte en louant au gré des 4 saisons ce chalet en bois rond entièrement équipé situé en pleine nature.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 292$

Réservez ici

16. Chalet tout en bois au lac souris

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Le chalet est parfait pour se retrouver en famille ou entre amis. Tranquillité assurée ,ambiance relaxante et intime!

Accès privatif au lac souris , lac navigable et baignade autorisée et 2 Kayaks sont à la disposition des invités.

Jusqu’à 7 personnes / À partir de 221$

Réservez ici

17. Magnifique chalet au bord du lac avec Spa

Saint-Alexis-des-Monts, Québec, Canada

Grand chalet à aire ouverte, au bord du lac, complètement rénové dans un esprit cosy, chaleureux et moderne.

Jusqu’à 8 personnes / À partir de 282$

Réservez ici

18. Chalet au bord de l'eau avec vue exceptionnelle

Grandes-Piles, Québec, Canada

À 1h30 de Montréal et de Québec, le Chalet de Grandes piles vous offre la vie de chalet avec le bruit de la rivière, une vue spectaculaire et une ambiance de vacance.

Jusqu’à 12 personnes / À partir de 341$

Réservez ici

19. Chalet au bord du lac Souris

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada

Chalet situé en bordure du magnifique lac Souris, à proximité du Parc national de la Mauricie et du centre de ski Vallée du parc. Endroit paisible et calme, idéal pour se reposer, se baigner, pratiquer la randonnée pédestre, profiter des couleurs de l'automne, observer les étoiles.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 164$

Réservez ici

20. Le Myria Domaine des BEC

Saint-Alexis-des-Monts, Québec, Canada

Vous avez accès à la piscine creusée (partagée entre les 3 chalets du site), la rivière, les embarcations. Vous disposez d'un barbecue sur votre balcon et d'un site de feu privé derrière le chalet. L'hiver, vous avez des raquettes à votre disposition.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 144$

Réservez ici