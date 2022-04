Accessoires de cuisine: l’or blond en pots

Considéré comme l’or blond liquide du Québec, le sirop d’érable mérite d’être conservé dans un écrin fabriqué spécialement pour lui.

Bocal anti-gouttes

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Lorsqu’une conserve de sirop d’érable est bien entamée, transférez le restant du divin nectar dans ce bocal (400 ml) en verre Kilner 100 % recyclable, en attendant votre prochaine rage de sucre naturel. Coiffé d’un couvercle en silicone, il distribue facilement le sirop sans en perdre une goutte.

► arescuisine.com > 16,99 $

Flacon en verre recyclé

Photo courtoisie, Simons

Fabriqué à Lac-Brome par Caroline Couture, de Boutiverre, ce flacon (600 ml) en verre soufflé recyclé offre une poigne ergonomique unique et un pratique bec verseur. À travers ses élégantes craquelures et sous son bouchon de liège, l’or doré du Québec semblera irrésistible.

► simons.ca > 48 $ (Exclusivité web)

Le pot en porcelaine

Photo courtoisie, Simons

Cindy Labrecque, artiste originaire de Chaudière-Appalaches, a façonné et illustré ce pot (600 ml) de sirop d’érable en porcelaine lustrée, qui rend hommage à la faune sauvage d’ici dans une esthétique moderne et épurée. Plusieurs modèles sont disponibles, multipliant les animaux que vous pouvez adopter.

► simons.ca > 65 $ (Exclusivité web)

Le classique

Photo courtoisie, Linen Chest

L’allure de ce distributeur Danesco (325 ml) vous est certainement familière. Plutôt classique, on s’attend à le retrouver sur notre table à l’heure du déjeuner, lorsque crêpes, gaufres et pains dorés sont au menu. Le contenant en verre est rehaussé d’un couvercle et d’une poignée en acier inoxydable.

► linenchest.com > 8,99 $

Verseur sans dégât

Photo courtoisie, Starfrit

Starfrit propose d’utiliser ce verseur (600 ml) pour conserver et servir le sirop d’érable, l’huile, le vinaigre ou la vinaigrette. Son bec anti-gouttes et son joint d’étanchéité en silicone réduisent les risques de dégâts, tandis que sa base épaisse améliore sa stabilité.

► starfrit.com > 9,99 $