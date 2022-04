Au tour de Mike Ward de reporter des spectacles pour cause de COVID

La sixième vague du virus frappe de plein fouet le milieu artistique québécois. Après Guy Nantel et Arnaud Soly, c’est au tour de Mike Ward de devoir reporter ses prochains spectacles. L’humoriste a confirmé vendredi avoir contracté la COVID-19.

• À lire aussi: Guy Nantel positif à la COVID-19

« F*ck. F*ck. F*ck. J'ai la Covid. Faut annuler les shows en fin de semaine, en fait, je dois les reporter. Gardez vos billets, ils seront valides pour les nouvelles dates. Je suis vraiment désolé », a écrit Mike Ward sur sa page Facebook.

L’humoriste reporte ses prochains spectacles prévus à la Salle Albert-Rousseau à Québec. Celui de ce soir (8 avril) 19h est reporté au 1er août et celui de 21h30, au 2 août prochain. Le spectacle du 9 avril à 16h se voit reporté au 31 juillet 16h et celui du 9 avril 20h au 31 juillet 20h. Le spectacle du 10 avril prévu à l’Auditorium de l’école secondaire de Matane est aussi reporté, soit au 12 mars 2022. Pour le moment, le spectacle du 14 avril au Théâtre Gilles-Vigneault de St-Jérôme est maintenu.

Hier, l’humoriste Guy Nantel a aussi dû reporter des spectacles après avoir testé positif à la COVID-19. Ses deux spectacles de rodage prévus vendredi à Repentigny et samedi à Papineauville ont été reportés au 21 avril pour le premier et à une date encore inconnue pour le second. Il a, lui aussi, informé le public dans un message publié sur sa page Facebook, soulignant que c’était la première fois en 34 ans de carrière qu’il devait annuler des spectacles, car il est malade.

L’humoriste Simon Delisle a aussi dû reporter au 12 avril la première Montréalaise de son spectacle Invincible car infecté par le virus.

Plus tôt cette semaine, le chanteur Mario Pelchat, aussi atteint de la COVID-19, a été contraint de reporter les représentations de son spectacle Comme au premier rendez-vous des 8, 9 et 10 avril au Théâtre Capitole de Québec au 11-12 octobre et 29 janvier 2021.

Le chanteur Patrice Michaud a aussi dû annuler ses spectacles de la semaine en Abitibi. « La COVID s’est invitée dans mon band, a-t-il écrit sur Instagram. J’étais moi-même positif jusqu’à hier. »

Mitsou a aussi partagé une photo de son test positif sur son compte Instagram il y a une semaine. La chanteuse Roxane Bruneau qui avait dû repousser ses spectacles de Trois-Rivières, Joliette et Saint-Jérôme, a également reporté son spectacle du 9 avril à Matane.

Rappelons que huit écrivains ont dû annuler leur présence au Salon international du livre de Québec cette semaine t que plus tôt cette semaine, après Éloi Cummings, le candidat de Star Académie Olivier Bergeron a dû être placé en isolement après avoir été contaminé.

Au TNM, la tournée de la pièce Les 3 sœurs s’est également terminée abruptement alors que des cas parmi la distribution ont forcé l’annulation des représentations de Rimouski et de Québec.