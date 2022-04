Plus de buts en une saison chez les Leafs: «Un grand honneur», affirme Auston Matthews

Ce n’était qu’une question de temps; Auston Matthews détient maintenant le record pour le plus de buts en une saison dans la riche histoire des Maple Leafs de Toronto.

«Ça signifie beaucoup, a réagi Matthews, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Avec les noms de ces joueurs qui étaient là avant nous, je demeure extrêmement humble de me retrouver dans la même phrase qu’eux. C’est un grand honneur.»

En inscrivant deux buts jeudi, dont celui en prolongation, Matthews a aidé les Leafs à l’emporter 4 à 3 contre les Stars de Dallas. Avec ses 56 buts, il en a profité pour battre la marque précédente de 54 qui appartenait à Rick Vaive, un sommet chez les Leafs datant de ... 1981-82!

50 buts en 50 matchs

Avec 49 buts à ses 49 dernières parties, Matthews pourrait par ailleurs réaliser, à sa manière, l’exploit du 50 en 50, samedi, contre le Canadien de Montréal. Vaive sera d’ailleurs sur place, à Toronto, souhaitant rencontrer la jeune vedette des Maple Leafs pour lui transmettre ses félicitations.

Parmi les autres exploits réalisés par Matthews, il est devenu seulement le troisième hockeyeur né aux États-Unis à récolter 55 buts ou plus en une saison dans la LNH, après Jimmy Carson (en 1987-1988 avec les Kings de Los Angeles) et Kevin Stevens (en 1992-1993 avec les Penguins de Pittsburgh). L’Américain Brett Hull a évidemment réalisé ce fait d’armes plus d’une fois, avec des saisons de 86, 72, 70 et 57 buts, mais celui-ci, doit-on le rappeler, a vu le jour au Canada.

Le plus de buts en une saison dans l’histoire des Maple Leafs :

1 – Auston Matthews (2021-2022) ... 56

2 – Rick Vaive (1981-1982) ... 54

3 – Dave Andreychuk (1993-1994) ... 53

4 – Rick Vaive (1983-1984) ... 52

5 – Rick Vaive (1982-1983) ... 51

– Gary Leeman (1989-1990) ... 51