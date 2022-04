Céline Dion : une vidéo pour soutenir le mouvement Stand Up For Ukraine

Céline Dion a publié vendredi une vidéo en support à l’Ukraine sur son compte Instagram. Pendant près d’une minute, la diva québécoise demande aux dirigeants à travers le monde de choisir le moyen avec lequel ils soutiendront les milliers de réfugiés ukrainiens forcés de fuir leur pays en guerre.

« J’appuie le peuple ukrainien, dit la chanteuse vêtue de blanc en fixant l’objectif. Dirigeants, plus que jamais, nous avons besoin de vous, afin de répondre à l’appel de tous : des activistes, des défenseurs, des bénévoles qui travaillent auprès des réfugiés ukrainiens et d’autres pays. »

Elle rappelle aux leaders que le temps est venu de décider du type d’appui qu’ils souhaitent apporter à ceux et celles « qui ont été forcés de quitter leur maison, leur pays et leurs proches. »

En arrière-plan, on peut percevoir les couleurs d’un drapeau ukrainien déposé sur un fauteuil.

« S’il vous plaît, levez-vous pour ces réfugiés de partout et donnez chaque parcelle de support que vous pouvez », poursuit la chanteuse qui a aussi partagé deux messages rédigés en anglais et en français à la suite de sa publication.

« Je #StandUpForUkraine et pour les réfugiés du monde entier, écrit-elle. J’invite les dirigeants mondiaux à agir pour aider tous ceux qui sont forcés de quitter leur maison. Nous devons nous assurer qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont désespérément besoin maintenant. - Céline xx... »

Le lien de sa biographie Instragram renvoie au site Stand Up For Ukraine de Global Citizen. Celui-ci demande aux gens du public de joindre leurs voix à celles des artistes, athlètes, acteurs et influenceurs du monde entier « à Agir pour l’Ukraine en engageant des milliards de dollars pour l’aide humanitaire. »

En plus de demander aux gens de publier une vidéo comme l’a fait Céline Dion, l’organisation demande à ceux qui s’impliquent (en utilisant le mot-clic #StandUpForUkraine, en faisant des dons ou en signant des pétitions) de rappeler aux gens de donner lors du sommet des donateurs du 9 avril.

Le premier ministre Justin Trudeau et des vedettes comme Bruce Springsteen, Lenny Kravitz, les groupes Metallica, Bon Jovi, Pearl Jam et Red Hot Chili Peppers, Carole King, les Jonas Brothers et Garth Brooks ne sont que quelques personnalités à faire aussi partie du mouvement.