Cinq vins pour l’arrivée du printemps

L’hiver laisse enfin place au printemps et ses températures plus douces. Quelques jours encore, et on pourra siroter les premiers verres de rosé en terrasse. Mais pour combien de temps encore ?

Les dérèglements climatiques n’ont jamais été aussi préoccupants. Le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat publié en début de semaine est plus alarmant que jamais alors que des effets réels et pernicieux se font sentir sur le terrain. L’ampleur des gels printaniers, les canicules, les sécheresses, les incendies et les goûts de fumée ne sont que la pointe d’un iceberg dont l’inexorable fonte continue d’inquiéter tous les vignerons du monde. Ces derniers rivalisent d’ingéniosité afin d’adapter leurs vignes, revoir leur méthode au chai, repenser le transport et la commercialisation de leurs vins, mais c’est un travail de longue haleine dont les résultats demeurent incertains. En outre, un effort collectif tangible et immédiat est nécessaire pour redresser la situation. Osons déboucher une bouteille ce soir en prenant conscience de la menace qui pèse sur nous et sur les vignobles de la planète. Agissons maintenant pour espérer de meilleurs printemps.

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Vins de Vienne, Les Cranilles 2020, Côtes du Rhône

Photo courtoisie

★★★ | $$

Le trio de vignerons rhodaniens que sont Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard se passe pratiquement de présentation tellement leurs vins font figure de référence au Québec. La nouvelle mouture 2020 de la cuvée Les Cranilles qui vient de débarquer à la SAQ est toujours aussi délicieuse. Un assemblage rhodanien bien typé avec une dominante de grenache à laquelle s’ajoutent syrah, carignan et mourvèdre. Matière juteuse et croquante. Ça reste bien structuré et fort bien étoffé avec des parfums de mûres, de cassis et de poivre. Un classique.

France 13,5 % | Vin rouge | 20,75 $ | 2,6 g/L

Code SAQ : 722991

Domaine Thymiopoulos, Terre et Ciel 2019, Naoussa

Photo courtoisie

★★★★ | $$$1⁄2

Apostoulos Thymiopoulos a énormément contribué à redynamiser la région historique de Noussa, dans le nord-ouest de la Grèce. Disciple du grand vigneron feu Haridimos Hatzidakis dont il était proche, ses vins figurent aujourd’hui parmi les meilleurs du pays. Le xinomavro (xino signifiant acide et mavro, noir) est un cépage noble qui rappelle le soyeux du pinot noir et la structure tannique du nebbiolo. Il se distingue généralement par des notes de pâte de tomates et d’olives, rarement des notes de fruits. Or, surprise ici avec un nez flamboyant de fraise et de framboise complété par la sauge, le poivre et un arrière-plan fumé. Bonne concentration des saveurs en bouche avec un fruité charnu, des tanins détaillés et une amertume noble en finale. Délicieux dès maintenant, il devrait s’assagir et gagner en complexité sur les 4 à 6 prochaines années.

Grèce 14 % | Vin rouge | 33,25 $ | 2,6 g/L | BIO

Code SAQ : 11814368

Les Hauts de Janeil, Syrah-Grenache 2020, Côtes Catalanes

Photo courtoisie

★★1⁄2 | $1⁄2

On reste dans les petits prix avec une valeur sûre élaborée par l’une des écuries appartenant à François Lurton. Un assemblage dominé par le grenache et complété par la syrah qui donne un rouge au nez de fruits rouges, de poivre et de violette. En bouche, le vin paraît généreux et corpulent avec sa matière riche articulée autour de tanins mi-corsés. On devine une pointe de chaleur en finale, cette dernière s’entremêlant aux saveurs de cerise et de garrigue. Un vin simple et fort efficace.

France 14,5 % | Vin rouge | 13,95 $ | 2,3 g/L

Code SAQ : 14872432

Enologica del Oleana, Calabuig 2020, Valencia

Photo courtoisie

★★1⁄2 | $1⁄2

Amateur de découvertes, vous serez ravi avec ce rouge élaboré à 100 % de bobal. Il s’agit d’un ancien cépage à peau épaisse et à maturation tardive, ce qui lui permet de résister à la chaleur. Variété la plus plantée d’Espagne après le fameux tempranillo, on retrouve le bobal surtout dans le sud-est du pays, autour de la ville de Valence. Vinifiée en inox (donc sans apport boisé), cette cuvée se distingue par sa couleur sombre, ses parfums puissants, pour ne pas dire singuliers de fruits noirs, d’herbe séchée et d’épices. La bouche surprend par sa matière souple, ses tanins lisses et une acidité soutenue qui apporte une buvabilité certaine. Bio et pas cher en plus.

Espagne 12,5 % | Vin rouge | 13,25 $ | 1,8 g/L | BIO

Code SAQ : 14189932

Pierre Naigeon, La Riotte 2020, Bourgogne-Aligoté

Photo courtoisie

★★★ | $$1⁄2

Cépage blanc le plus planté de Bourgogne après le célèbre chardonnay, l’aligoté a longtemps eu mauvaise presse pour donner des vins aigres et acides. Il suffit de bonnes mains et de revoir à la baisse les rendements à la vigne pour faire ressortir sa vraie nature, et là, on peut avoir de belles surprises. C’est le cas ici avec un nez discret et aguicheur de poire, d’amande et de miel. En bouche, on devine un fruité nourri, une acidité fine, juste assez vive, et une finale évoquant un ensemble floral. Ne pas servir trop froid (autour de 12-13 °C) afin de mieux révéler ses arômes et sa concentration en bouche.

France 12,5 % | Vin blanc | 24,65 $ | 1,7 g/L | BIO

Code SAQ : 14878818

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

