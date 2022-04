[PHOTOS] Laval: écrasée à mort dans un stationnement commercial

Une femme de 48 ans a été écrasée mortellement par un camion, vendredi matin, dans un terrain de stationnement commercial de Laval.

Le drame s’est produit vers 8h, devant un dépanneur situé à l’angle des boulevards Le Carrefour et Le Corbusier.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon un témoin rencontré sur les lieux, le chauffeur d’un camion d’une compagnie de distribution alimentaire reculait dans le stationnement et n’aurait pas aperçu la piétonne qui marchait.

Cette dernière est passée sous les roues du poids lourd et n’a eu aucune chance. Son décès a été constaté sur les lieux et son corps a été recouvert d’une couverture jaune.

Le chauffeur du camion a dû être transporté à l’hôpital pour traiter un violent choc nerveux.

Le lieu de l’accident a été protégé par un périmètre de sécurité et des enquêteurs en scène de collision de la police de Laval se trouvaient sur les lieux en avant-midi pour tenter d’établir la cause et les circonstances du drame.