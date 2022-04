Le tunnel La Fontaine de nouveau fermé vers Longueuil le week-end

Des entraves sont à prévoir sur le réseau autoroutier de Montréal, notamment sur l’échangeur Saint-Pierre, le tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine, durant la fin de semaine.

Mobilité Montréal prévoit la fermeture complète du pont La Fontaine en direction de Longueuil de samedi 0 h 30 à lundi 5 h.

À la hauteur du même tunnel, l’autoroute 25 sera fermée partiellement (une voie sur trois) dans les deux directions durant toute l’année 2022.

La bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 138 en direction ouest sera fermée de samedi minuit à lundi 5 h.

Sur le pont Samuel-De Champlain en direction de Montréal, on prévoit la fermeture des voies de gauche et du centre, samedi et dimanche de 5 h à 13 h.

Mobilité Montréal fait part également d’autres entraves à prévoir sur les échangeurs Décarie et autoroute 13 et autoroute 520.

La bretelle de la voie de desserte de l’A-40 en direction ouest vers le boulevard Marcel-Laurin sera fermée à compter du 11 avril à 5h, jusqu’à la fin du mois de novembre.

Pour sa part, la bretelle de l’A-13 en direction sud vers l’A-520 en direction est sera fermée du 12 avril jusqu’à la fin du mois de mai.