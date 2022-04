Les colères de ma femme m’inquiètent

Est-ce qu’en vieillissant les femmes ne deviendraient pas de plus en plus en colère, ou si c’est moi qui dérape ? Mon épouse et moi sommes d’anciens fonctionnaires, à la retraite depuis trois ans. Une retraite que nous imaginions heureuse, parce que nous en avions assez elle et moi de la routine. Mais depuis un peu plus d’un an, on dirait que le caractère de ma femme se dégrade.

Un rien la met en colère et lui fait lever le ton. Elle s’irrite contre notre entourage, famille comprise, contre la société qui, selon elle, est de plus en plus pourrie, contre l’actualité politique où aucun dirigeant ne fait son affaire, et même contre ses amies dont aucune ne trouve grâce à ses yeux et dont elle se coupe les unes après les autres.

J’ai tenté de lui faire prendre conscience de sa réalité, mais ça la mettait tellement en colère que j’ai arrêté de lui en parler. Je ne sais plus quoi faire, mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’un beau matin, c’est moi qui deviendrai sa dernière victime.

J’en ai parlé à mon meilleur ami qui m’a dit de ne pas m’inquiéter, que sa femme était passée par la même phase il y a quelques années et que ça c’était replacé ensuite. N’empêche que certains jours, je ne sais plus sur quel pied danser avec elle, et je n’aime pas me sentir toujours sur le qui-vive comme ça. En même temps je ne dis rien, de crainte d’envenimer les choses

R.B.

Vous avez raison de ne pas aimer cette sensation, car à moins d’être masochiste, on ne peut pas supporter longtemps la cohabitation avec quelqu’un qui s’emporte sans qu’on sache pourquoi. Pour peu que vous soyez le moindrement sensible, ça va finir par vous miner le moral.

La recommandation de votre ami qui prétend que ça va lui passer avec le temps parce qu’il fait probablement un lien avec l’état d’irritation de sa femme au moment de sa ménopause ne tient pas la route. Votre femme a dépassé ce stade de sa vie, et il faut chercher ailleurs ce qui la perturbe pour avoir changé de la sorte.

Pour en avoir le cœur net, il va falloir trouver le moyen de l’aborder directement dans un moment de calme et le plus vite possible, pour lui faire prendre conscience de son comportement,et l’emmener à faire un bilan pour en trouver la cause.

Bien des gens arrivent à la retraite sans être préparés. Ils font alors face à des réalités qu’ils avaient mal évaluées, qui ne les satisfont pas, et qui dérèglent leur santé physique ou psychologique. Ce qui est peut-être le cas de votre femme. Je pense qu’il y aurait lieu de consulter.